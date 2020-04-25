Arktik'te Bulunan En Büyük Ozon Deliği Kapandı

Dünya’nın kuzey kutup dairesinin üstünde bulunan Arktik’te geçen ay gözlemlenen büyük ozon deliği, bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre tamamen kapandı. Bilim insanları, bu olayın koronavirüsle alakalı olmadığını açıkladı.

İnsanlığın bilinçsiz bir şekilde sanayileştiği dönemlerde inanılmaz büyüklüklere ulaşan ozon tabakasındaki delik, yıllar geçtikçe azalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay ise ozon tabakasında yine beklenmedik bir delik oluşmuştu. Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi ise Arktik üzerinde oluşan ozon tabakasındaki en büyük deliğin kapandığını bildirdi.

Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi yaptığı açıklamada, “2020 Kuzey Yarımküre ozon deliği eşine az rastlanır şekilde kapandı” şeklinde açıklama yaptı. Geçtiğimiz mart ayında ortaya çıkan bu devasa delik, bilim insanlarını fazlasıyla korkutmuştu. Kuzey kutbundaki düşük sıcaklıklardan kaynaklandığı düşünülen deliğin kapanması, korkulan olayın yaşanmasını da engelledi.

Bilim insanları, açılan bu deliğin büyük bir hızla Güney Yarımküre’ye kadar genişleme riskinin olduğunu belirtmişlerdi. Uzmanlara göre ozon tabakasındaki devasa deliğin kapanmasının sebebi stratosfer tabakasında meydana gelen ısınma.

Koronavirüsle ilgisi yok

Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok insan evine kapanmış ve bu sebeple azalan trafik, sanayi faaliyetleri gibi etkenler atmosfere yayılan sera gazında önemli bir miktarda düşüşün yaşanmasına neden olmuştu. Bilim insanları ise ozon tabakasındaki deliğin kapanmasında koronavirüsün bir etkisinin olmadığını söyledi. Bu kapanmadaki ana etkenin karbon salınımındaki düşüşten olmadığını belirten uzmanlar, ana etken olarak stratosferdeki ısınmayı işaret ediyorlar.

Ozon tabakası nedir?

Ozonosfer ismiyle de anılan Ozon Tabakası, atmosferimizde stratosferin üst kısmında bulunan bir tabaka. Güneş’ten gelen UV-B, UV-C gibi zararlı morötesi ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelleyen ozon tabakası, bu işleviyle Dünya’daki yaşam için hayati bir öneme sahip. 50 - 85 km yükseklikte bulunan ozon tabakası, Ozon(O3) atomundan oluşan şeffaf bir gaz tabakası.