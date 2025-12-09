Tümü Webekno
Armut'a Getirilen Erişim Engeli, Sağlık Bakanlığı'nın Talebiyle Kaldırıldı

Bugün sabah saatlerinde erişim engeli getirildiğini ve konuyu araştıracaklarını açıklayan Armut.com için getirilmiş olan erişim engeli geçtiğimiz dakikalarda kaldırıldı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bugün sabah saatlerinde Armut'un yaptığı açıklama ile öğrendiğimiz Armut platformuna getirilen erişim engeli kararı, geçtiğimiz dakikalarda Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle kaldırıldı.

Armut'un resmî sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada erişim engeli kararının neden alındığını kendilerinin de bilmediği ifade edilirken, şirketin avukatlarının bilgi almak için gerekli mercilerle iletişime geçeceği söylenmişti.

Erişim engeli kaldırıldı

EngelliWeb'in aktardığı yeni gelişmeye göre Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellenen Armut.com'un erişim engeli kararı kaldırılmış durumda.

Bilmeyenler için Armut.com, pek çok farklı alanda hizmet alabileceğiniz ve hizmet verebileceğiniz bir platform. Özetle uzmanlaştığınız bir alanda kendi iş olanağınızı arayabiliyor veya ihtiyacınız olan bir alanda uzman kişilere ulaşabiliyorsunuz.

