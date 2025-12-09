Tümü Webekno
Erişim Engeli Getirilen Armut Nedir? Neden Erişime Engellendi?

Farklı türden hizmetlere kolayca ulaşmanızı sağlamasıyla çok popüler olan Armut'a erişim engeli getirildi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de son yıllarda birçok siteye erişim engeli getirildiğini görmüştük. Şimdi ise bunların arasına bir yenisi daha eklendi. Özellikle mobil uygulaması kullanıcılar arasında oldukça popüler olan “armut.com”a erişim engeli getirildiği duyuruldu. Şu anda siteye Türkiye’den ulaşılamıyor.

Erişim engeli, dün akşam 18.00 sularında uygulanmaya başlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun sitesi üzerinden yapılan açıklamaya baktığımızda, sitenin 04/12/2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendiği görüldü.

Neden erişime kapatıldığı konusunda bir açıklama yok

Bu kadar popüler olan bir uygulamanın neden erişime engellendiği de insanlar tarafından merak edilmeye başladı. Maalesef henüz konu hakkında resmî bilgi yok. Armut’un kendisi de kararın gerekçesini bilmediğini belirten bir açıklama yapmış. Bazı tahminler, platformda artan dolandırıcılık vakaları nedeniyle olabileceğini söylese de resmî bir açıklama gelene kadar tam nedenini öğrenemeyeceğiz.

Armut tarafından yapılan açıklama:

Armut nedir?

Armut, hizmet almak isteyenler ile hizmet verenleri buluşturan bir uygulama. Nakliyeden boya badanaya, özel dersten köpek gezdirmeye kadar her türden hizmete Armut üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bu hizmetleri verenler Armut’a kaydolup müşteri bulabiliyor, ihtiyacı olanlar ise hizmeti verecek kişilere ulaşabiliyorlar. Armut’un 2011 yılında kaliteli hizmet verenlere kolayca ulaşma yolu mottosuyla kurulduğunu belirtelim.

