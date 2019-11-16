Arrival ya da Türkçe ismiyle Geliş filmi vizyona girdiği andan beri birçok insanı etkiledi. Bu filme benzer, 10 sağlam bilim kurgu filmini sizin için derledik.

Arrival vizyona girdiği 2016 yılından itibaren dünya çapında epey yankı uyandırdı. Türkiye’de Geliş ismiyle vizyona giren film, iyi bir bilim kurgu olmasının yanı sıra, bilimsel makalelere de konu olabilecek kadar farklı bir hikaye işliyor. Dil bilimi konusunda bilim insanlarını farklı araştırmalar yapmaya iten film, dil bilimini bilmeyen insanları bile en azından bu konu üzerine düşünmeye sevk etti.

Denis Villeneuve’in yönetmen koltuğunda oturduğu Arrival yada Türkçe ismiyle Geliş filmi, dünya dışı varlıklarla iletişime geçmeye çalışan iki bilim insanını konu alıyor. Ortada iki büyük gemi var, uzaylılar karşınızda ama ortak bir dil kullanıp da anlaşabilmek neredeyse imkansız gibi görünürken, Dr. Louise Banks’in aklına dahiyane bir fikir geliyor. Bu fikir sonrası kısıtlı da olsa, dünya dışı varlıklarla iletişim kuruluyor fakat hiçbir şey, bu kadar kolay olamaz.

Her saniyesini merak dolu gözlerle izlediğimiz Arrival yada Türkçe ismiyle Geliş filmini sevdiyseniz, bu liste tam size göre. Geliş filmine benzeyen 10 filmi sizin için inceledik. Bazılarını duymuş ama izlemeyi unutmuş olabilirsiniz, bazılarını ise ilk defa duyacak ve bir an önce izleme isteğinizi bastıramayacaksınız.

Arrival (Geliş) filmine benzer 10 sağlam film:

Contact

Yıl: 1997

Tür: Drama, Gizem, Bilim Kurgu

IMDb: 7,4

Rotten Tomatoes: %63

Oyuncular: Jodie Foster, Matthew McConaughey, Tom Skerritt

Contact - Fragman

Ünlü bilim insanı Carl Sagan’ın bir romanından uyarlanan film, dünya dışı varlıklarla etkileşime giren insanların gizem dolu hikayesini konu alıyor. Bu dünya dışı, yabancı zekanın kim yada ne olduğunun bulunması için inanç ve gerçeklik arasındaki çatışmadan birinin galip çıkması gerekiyor.

Sphere

Yıl: 1998

Tür: Drama, Gizem, Korku

IMDb: 6,1

Rotten Tomatoes: %38

Oyuncular: Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson

Sphere - Fragman

Okyanusun derinliklerinde hiç de dünyaya ait gibi görünmeyen bir cisim tespit edilir. Bu cisim incelenmeye başladığında görülür ki bu neredeyse 300 yıllık bir uzay gemisidir. Herkes gergindir ve kafalardaki soru işaretlerini yok etmenin tek yolu bu gizemli geminin içine girerek, incelemeler yapmaktır. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin her saniyesi korku ve gerilim dolu.

Signs

Yıl: 2002

Tür: Drama, Gizem, Bilim Kurgu

IMDb: 6,7

Rotten Tomatoes: %73

Oyuncular: Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin

Signs - Fragman

Amerika Birleşik Devletleri’nde uzaylı yaşam formlarıyla ilgili en bilinen fenomenlerden olan mısır tarlalarındaki gizemli işaretleri konu alıyor bu film. Kendi halinde dertleriyle yaşayan küçük bir çiftçi ailesi bir anda mısır tarlalarındaki gizemli işaretleri fark eder ve sonra hiç istemeseler de bu işaretlerin sahipleri olan, dünya dışı varlıklarla mücadele etmek zorunda kalırlar

Fire in the Sky

Yıl: 1993

Tür: Drama, Biyografi, Fantastik

IMDb: 6,6

Rotten Tomatoes: %42

Oyuncular: D.B. Sweeney, Robert Patrick, Craig Sheffer

Fire in the Sky - Fragman

Bir grup temizlik işçisinin başına korkunç bir olay gelir. Koşarak bu durumu bildirdikleri zaman onlara kimse inanmaz. Çünkü arkadaşlarının gözlerinin önünde uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etmektedirler. Hiçbir kanıt sunamadıkları için durum cinayet olarak kayıtlara geçer ama her şey burada bitmemektedir.

Alien

Yıl: 1979

Tür: Korku, Bilim Kurgu

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

Ailen - Fragman

Dünya dışı varlıklarla ilgili yapılmış en başarılı filmlerden biri olarak kabul ediliyor Alien. Yapıldığı dönem sonrası pek çok yeni yapıma da ilham vermiş olan film, bilim kurgu ve korku türlerinin harika bir birleşimini sunuyor izleyiciye. Bir gün uzaya giderseniz, sakın bu filmde olduğu gibi tam olarak ne olduğunu anlamadığınız yumurtalarla oynamayın.

Pandorum

Yıl: 2009

Tür: Korku, Aksiyon, Gizem

IMDb: 6,7

Rotten Tomatoes: %49

Oyuncular: Dennis Quaid, Ben Foster, Cam Gigandet

Pandorum - Fragman

Sonsuz uzayın ortasında bir gemide iki adam uyanırlar. Nerededirler, kimdirler, burada ne işleri vardır, hiçbir şey bilmemektedirler. Kısa bir süre geçince fark ederler ki, kesinlikle yalnız değildirler. Fakat bu en korkutucu olanı değildir. Henüz başlarına gelecek en korkunç şeyler başlamamıştır bile.

The Day the Earth Stood Still

Yıl: 2008

Tür: Drama, Bilim Kurgu, Gerilim

IMDb: 5,5

Rotten Tomatoes: %27

Oyuncular: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates

The Day the Earth Stood Still - Fragman

Dünya dışı bir ırkın temsilcisi olan Klaatu dünyamıza gelir. İnsanlığın günden güne mahvettiği dünyayı nasıl kurtaracağının yollarını araştırmak için gelmiştir fakat pek de dostça karşılanmaz. İnsanlığın kötü yanlarını da gördüğü zaman karar verir ki, bu dünyanın yaşayabilmesi için olması gereken tek şey tüm insanlığın yok edilmesidir.

The Invasion

Yıl: 2007

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

IMDb: 5,9

Rotten Tomatoes: %40

Oyuncular: Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam

The Invasion - Fragman

Washington’un ortasına bir uzay mekiği düşer. Bu mekik nedir, nereden gelmiştir, hiç kimse bir şey bilmiyordur. Fakat insanlar değişmeye başlarlar. Bu bir salgın gibi yayılır ortalığa ve bu durumu yalnızca iki psikolog fark eder. Artık bu son kalan iki kişinin yapması gereken tek şey, bir an önce insanlığı yok oluştan kurtarmaya çalışmaktır.

The Astronaut's Wife

Yıl: 1999

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Drama

IMDb: 5,4

Rotten Tomatoes: %33

Oyuncular: Charlize Theron, Johnny Depp, Joe Morton

The Astronaut’s Wife - Fragman

Uzun bir uzay görevinden geri döndüğü zaman astronot Spencer Armacost, karısından bir daha bu kadar uzak kalmak istemez ve masa başı bir iş aramaya karar verir. Bu arayışı sırasında karısı fark eder ki, artık o eski kocası değildir. Bedeni aynı olsa da, artık beyni başka bir şey tarafından idare edilmektedir. Tüm bu gerilim yetmezmiş gibi, astronotun karısı hamile olduğunu öğrenir.

Village of the Damned

Yıl: 1995

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Korku

IMDb: 5,6

Rotten Tomatoes: %29

Oyuncular: Christopher Reeve, Kirstie Alley, Linda Kozlowski

Village of the Damned - Fragman

Damned köyündeki tüm kadınlar anlaşılmayan bir şekilde, aynı anda hamile kalırlar. Fakat bu çocuklardan hiçbirinin babası, bu kadınların eşleri değildir. Dünya dışı bir yaşam formu tarafından hamile bırakılan tüm kadınlar, normal bir şekilde doğum yaparlar. Normal gibi gözüken bu çocukların hiçbiri, kesinlikle normal değildirler.

Arrival ya da Türkçe ismiyle Geliş filminin etkisinden kurtulamayanlardansanız, listemizdeki filmleri mutlaka izleyin. Korku ve gerilimin, bilim kurguyla birleşiminin en etkileyici örneklerinden olan bu filmleri izledikten sonra sonsuz uzay alemine bakışınız tamamıyla değişecek.