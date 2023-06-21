DC Comics evreninin sevilen karakterlerinden Green Arrow’un maceralarının anlatıldığı Arrow dizisi, en başarılı süper kahraman dizilerinden biri olarak televizyon tarihimizdeki yerini aldı. Süper kahraman dizileri izlemeyi seviyorsanız en az aynı keyifle izleyebileceğiniz Arrow benzeri dizileri listeledik.

Kabul edelim Marvel son derece başarılı bir sinematik evren yaratmışken DC Comics bu konuda pek başarılı olamadı. Fakat konu süper kahraman dizilerine gelince açıkça söyleyebiliriz ki DC bu işi gerçekten iyi becerdi. Bunlar arasında çizgi roman dünyasının sevilen karakteri Green Arrow’un maceralarının anlatıldığı Arrow dizisi ise en başarılı olanlardan bir tanesi.

2012 yılında ilk bölümü ile izleyiciyle buluşan Arrow, 2020 yılında final yapmış olmasına rağmen benzersiz anlatı dili sayesinde hala pek çok hayrana sahip. Dizi boyunca yalnızca Arrow’u değil, aynı zamanda pek çok farklı DC kahramanını da izleme fırsatı bulduk. Eğer süper kahraman dizilerini seviyorsanız keyifle izleyebileceğiniz Arrow benzeri dizilerden bazılarını listeledik ve kısaca hikayelerinden bahsettik.

En iyi Arrow benzeri diziler:

The Tick

Smallville

The Flash

Titans

Doom Patrol

iZombie

Gotham

Superman & Lois

Watchmen

Peacemaker

The Boys

Böyle süper kahraman mı olur: The Tick

Yıl: 2016 - 2019

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Peter Serafinowicz, Griffin Newman, Valorie Curry

IMDb: 7.4

Burası garip bir dünya. Kafanızı nereye çevirseniz bir süper kahramanla ya da süper kötü ile karşılaşıyorsunuz çünkü hepsi gerçek. Böyle bir dünyada sıradan bir muhasebeci olmak ne kadar da üzücü. Neyse ki bu karakterimizin karşısına bildiğimiz süper kahramanlara hiç benzemeyen mavi kostümlü bir tip çıkar ve ikilimiz beraber olur olmadık maceraların içine dalarlar.

Superman’in toy zamanları: Smallville

Yıl: 2001 - 2011

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Tom Welling, Michael Rosenbaum, Allison Mack

IMDb: 7.5

Superman, o Dünya’ya yabancı bir gezegenden gelmiş tanrısal güçlere sahip bir uzaylı. Fakat Superman her zaman bu kadar başarılı bir süper kahraman değildi, onun da henüz toy olduğu zamanlar vardı. İşte Smallville dizisinde süper kahramanımızın genç Clark Kent olduğu zamanlara gidiyoruz ve sıradan gibi görünen bir gencin yaşadığı ilginç olaylara tanık oluyoruz.

Yaşayan en hızlı adam: The Flash

Yıl: 2014 - 2023

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker

IMDb: 7.5

Barry Allen, şehrin polis merkezinde adli tıpta laboratuvar asistanı olarak çalışmaktadır. Bir gün tam üstüne bir yıldırım düşer ve ölümden döner. İyileşip yataktan kalktığında fark eder ki dünyanın en hızlı adamına dönüşmüştür. İşte bu noktadan sonra kendi halindeki bu karakterimiz The Flash isimli bir süper kahramana dönüşür. Kahraman olduktan sonra başına gelenler ise çok katmanlı bir hikayeye dönüşecektir.

Batman’in Robin’i Nightwing oluyor: Titans

Yıl: 2018 - 2023

Tür: Aksiyon, Macera, Suç

Oyuncular: Brenton Thwaites, Anna Diop, Ryan Rotter

IMDb: 7.5

Anne ve babası öldükten sonra Batman’in yanına aldığı Dick Grayson, uzun yıllar Robin olarak suçla mücadele etmiştir. Fakat o artık Nightwing adını almış ve ustasının gölgesinden çıkmıştır. Titans isimli bir ekip kuran Nightwing kötülerle mücadele etmeye başlar ama uyguladıkları yöntemler ve karşılaştıkları kötüler daha önce gördüklerimizden epey farklıdır.

Kahramana dönüşen dışlanmışlar: Doom Patrol

Yıl: 2019 - 2023

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Diane Guerrero, April Bowlby, Matt Bomer

IMDb: 7.8

Doom Patrol bir süper kahraman ekibi ama tam olarak da değil. Aslında bu ekipteki üyelerin her biri geçmişlerinde çok büyük travmalar ve kazalar yaşadıkları için toplumdan dışlanmışlardı. Yaşanan kazalar sonrası özel yetenekler de kazanan bu karakterler bir araya geldikten sonra tuhaf olayları araştırmaya başlarlar. Öyle ki artık dünyanın kaderi daha önce dışlanmış bu garip tiplerin elindedir.

Biraz fondoten sürse anlamazsın: iZombie

Yıl: 2015 - 2019

Tür: Komedi, Suç, Dram

Oyuncular: Rose McIver, Malcolm Goodwin, Rahul Kohli

IMDb: 7.8

Liv bir tıp öğrencisidir ve bir gün zombi olur. Fakat pek bildiğimiz zombiler gibi değildir, sadece biraz beyazdır ama beyin yeme isteği giderek artmaktadır. Gidip sokakta milleti ısırmak yerine adli tıpta çalışmaya başlar. İlginç olan ise beynini yediği ölülerin son anılarının tamamını da zihninde canlandırmaya başlar. İşte bu noktada sonra sevimli zombimiz cinayetleri çözen bir dedektif yardımcısına dönüşecektir.

Batman öncesi suç dolu sokaklar: Gotham

Yıl: 2014 - 2019

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Oyuncular: Ben McKenzie, Jada Pinkett Smith, Donal Logue

IMDb: 7.8

Gotham suça boğulmuş bir şehirdi ve Batman geldi, düşmanı yendi. Peki Batman ortalarda yokken bu şehirde neler oluyordu? İşte Gotham dizisi tam olarak bu döneme odaklanıyor. Polis James Gordon’un merkezde olduğu dizi boyunca Gotham’ın arka sokaklarına dalıyoruz ve bir yandan Bruce Wayne’nin Batman olmasını beklerken diğer yandan suç dünyasının derinlerine dalıyoruz.

Süper evli çift: Superman & Lois

Yıl: 2021 - …

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Alex Garfin

IMDb: 7.8

Superman & Lois aslında pek çok farklı paralel evren hikayesinden birini anlatıyor. Dizide Superman ile Lois hem meslektaştır hem de evlidir. Üstelik çocukları da vardır. Şehrin karmaşık dünyasında çocuk yetiştirmenin zorluğunu gören çiftimiz Superman’in Clark olarak büyüdüğü kasaba olan Smallville’e yerleşirler ve burada onları bambaşka maceralar karşılar.

Dünya tersine dönmüş gibi: Watchmen

Yıl: 2019

Tür: Suç, Dram, Gizem

Oyuncular: Regina King, Yahya Abdul - Mateen, Tom Mison

IMDb: 8.2

Alan Moore tarafından yaratılan ve gerçek bir efsane olan Watchmen, 2009 yılındaki film versiyonundan sonra 2019 yılında diziye uyarlandı. Bu evrende işler biraz farklı ilerler çünkü süper kahramanlar birer düşman olarak görülmektedir ve polisin de her daim hedefindedirler. Gizemli bir cinayet davasını araştırmaya başlayan karakterlerimizin kendilerini büyük bir komplo içinde bulmaları ise her şeyi değiştirecektir.

Profesyonel katilin barış mücadelesi: Peacemaker

Yıl: 2022 - …

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Oyuncular: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma

IMDb: 8.3

Christopher Smith, babası tarafından çocukluğundan beri profesyonel bir asker ve bir katil olarak yetiştirilmiştir. Yıllar sonra Peacemaker adını alan karakterimiz kafasına koymuştur, dünyaya barış getirecektir. Fakat kafasında kurduğu barış dolu dünya için masum insanları bile öldürmekten çekinmeyen karakterimizin içine daldığı maceralar epey sert geçecektir.

Süper kahramanlar şımarırsa: The Boys

Yıl: 2019 - …

Tür: Aksiyon, Komedi, Suç

Oyuncular: Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford

IMDb: 8.7

Bu evren biraz farklı, burada süper kahramanlar epey şımarmış durumdalar. Öyle ki artık süper kahramanlar bir tehlike haline gelmiştir. Bunun üzerine kendilerine The Boys adını veren bir ekip toplanır. Bu ekibin amacı süper kahramanlara karşı mücadele etmek ve insanları bu şımarıkların tanrısal egolarından kurtarmaktır.

DC Comics evreninin sevilen karakterlerinden Green Arrow’un maceralarının anlatıldığı Arrow benzeri dizilerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Arrow benzeri dizileri yorumlarda paylaşabilirsiniz.