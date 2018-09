Eğer dünyanın en kötü filmini izlemek gibi bir düşünceniz varsa, artık bunu daha kolay yapabileceksiniz. Çünkü "The Room" filminin başrol oyuncusu ve yönetmeni Tommy Wiseau, filmin tamamını YouTube'a yükledi.

Tommy Wiseau'nun çektiği 2003 yapımı "The Room", tarihin gelmiş geçmiş en kötü filmlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Film o kadar kötü ki, gülmekten kendinizi alamıyorsunuz. Normalde dayanamayıp filmi kapatmanız gerekirken, bu saçmalıklar silsilesi sizi kendine çekiyor. Belki de filmin kült haline gelmesinin temel sebebi de budur.

Eğer siz de bunun değişik zevkini tatmak ve filmi izlemek istiyorsanız çok da uzağa bakmanıza gerek kalmayacak. Tommy Wiseau, kendi hesabından filmi YouTube'a yükledi.

Film; Johnny (Wiseau), Mark (Greg Sestero) ve Lisa (Juliette Danielle) arasındaki aşk üçgenini konu edinirken araya bir sürü alakasız ve herhangi bir sonuca ulaşmayan alt konular ekliyor. Her ne kadar zamanında eleştirmenler tarafından ayaklar altına alınsa da kendisine bir "fanbase" bulan The Room, kısa zamanda kült haline geldi. Hatta o kadar ki geçen sene bu filmi konu alan ve James Franco'nun oynayıp yönettiği The Disaster Artist, akademi tarafından Oscar'a layık görüldü.

Daha önceden fiziksel kopyası hariç herhangi bir online platformda yer almayan The Room, artık korsancılıktan muzdarip olmayacak. Tommy Wiseau ise videonun altına PayPal hesabının linkini koydu ve bağış beklediğini söyledi. Tam da Wiseau'ya göre bir hareket.

Filme aşağıdan ulaşabilirsiniz: