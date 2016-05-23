Korku Beklerken Komediye Olan 1974 Yapımı Türk Fimi: Şeytan

Yıl 1974. Yeşilcam’ın hızlı zamanları. Yerli yapımcılar küresel çapta ilgi çeken ne varsa Türk sinemasına uyarlamak için canla başla mücadele ediyorlar. Derken gözlerine bir yıl önce Hollywood’da çekilip dünyaya korku salan The Exorcist filmi takılıyor. Takılıyor evet, sonra yerli Şeytan filmini çekiyorlar.

Hollywood sineması, dünya sinemasının en popüler filmlerini üreten bir fabrika gibi çalışıyor. Yıllar içerisinde çekilen filmler, dünyanın her yerinde kültürel olarak uygun içeriklere sahipler. Bu durum özellikle korku sinemasındaki anlayışın değişmesiyle kanıtlanabilir. Eskiden bir Hollywood korku tarzı olan, insanların içine kaçan ruhani varlıkların konu alındığı filmler popülerdi. Sonra bir papaz gelir, kutsal su ile kurbanı kutsar ve hayatını kurtarırdı. Bu hikaye zinciri artık hepimizi baydı. Ayrıca papaz, haç, kutsal su gibi etmenler dünyanın her yerinde kabul görmüyordu.

The Exorcist, 1973 yılında yukarıda bahsettiğimiz türün ilk örneklerinden birisiydi. Bugün onun gittiği yoldan giden, kültürel olarak ülkemize uyarlanmış Dabbe’si Sicci’ni pek çok şey var (Şey evet). Küresel olarak da çok fazla Exorcist çakması mevcut. Hatta sırf bu konsept ile dalga geçen yerli filmler de var. Peki ya size The Exorcist’ten tam 1 yıl sonra çıkan Şeytan isimli yerli bir uyarlama olduğunu söylesek? Üstelik komedi değil, korku türünde.

Yeşilçam yapımı, 1974 yılında çıkan Şeytan filminden dehşet verici bir sahne:

Bu da sinirlerinizi harap edecek diğer bir sahne:

Susuz Yaz gibi kült bir Yeşilçam filminin yönetmeni olan Metin Erksan'ın yönettiği Şeytan, elbette beklenen başarıya ulaşamadı ve unutuldu. Yine de yapımda emeği geçen herkesi anmak, şimdi güldürse de zamanında korkuttuğunu hatırlamak gerekiyor. Türk sinema tarihinde buna benzer çok fazla örneğin bulunduğunu hepimiz biliyoruz.

Bu arada eğer Şeytan filminin tamamını izlemek isterseniz, aşağıda restore edilmiş net görüntüleri mevcut. İyi seyirler: