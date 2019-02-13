Artık Raspberry Pi’ye Windows 10 ARM Yüklemek Mümkün

Raspberry Pi 3’e Windows 10 ARM yüklemek isteyenlerin kullanabileceği muhtemelen en kısa yol ortaya çıktı.

Raspberry Pi 3’ün pek çok kullanım alanı bulunuyor. İnternette kısa bir arama yapmak bile Raspberry Pi 3’ün kullanılabileceği değişik noktaları gözler önüne sermek için yeterli.

Cihazına Windows 10 ARM yüklemeyerek kullanmak isteyenler için ise çözüm, geliştirici Jose Manuel’den geliyor. Manuel’in geliştirdiği WoA Installer for Raspberry Pi 3 sayesinde otomatik olarak Windows 10 ARM yüklemek mümkün.

Projenin resmi GitHub sayfasına göre, uygulama herhangi bir Raspberry Pi 3 Mode 3 veya B+ için kullanılabiliyor. Ayrıca bir microSD kart ve resmi Windows 10 ARM64 imajı kullanmak gerekiyor.

İşlemin geri kalanının nasıl yapılacağı sayfada detaylı olarak açıklanıyor. İşlem oldukça basit: Kurulumun yapılacağı sürücüyü seçip Windows İmaj dosyasını yüklemek gerekiyor.

Bu Bilgi Gerçek Hayatta Ne İşimize Yarayacak?

Pek çok kullanıcı yine Linux kullanmaya devam edecek olsa da Windows 10 kullanan cihazların sayısı oldukça fazla. İşletim sistemlerini Windows 10 IoT Core’dan Windows 10 ARM’ye yükseltmenin Raspberry Pi geliştiricilerine pek çok faydası dokunacak.

Teknik olarak Windows 10 ARM sayesinde Raspberry Pi 3 bir geliştirme kartından tam bir bilgisayara dönüşüyor. Windows 10 ARM daha fazla kaynağa ihtiyaç duyabilecek gibi gözüküyor. Bu anlamda Linux daha az kaynakla daha akıcı çalışan bir yazılım olarak göze çarpıyor.

Yine de küçük bir karta Windows 10 tam sürümü yüklemek oldukça ilginç bir tecrübe gibi duruyor.