EA'in fonladığı Speedhunters sitesi yazarlarından Matthew Everingham’ın açıklamasına göre Need for Speed serisi artık tarihin tozlu sayfalarına karışıyor.

Need for Speed serisi sessiz sedasız son bulmuş olabilir. Üstelik iddia, otomobil kültürüne odaklanan Speedhunters sitesinin yazarlarından Matthew Everingham’dan geldi. Everingham, Instagram'da yaptığı paylaşımda “Speedhunters dondu kaldı. EA, Need for Speed serisini rafa kaldırmış durumda. Bu da bizim için artık fon yok demek.” ifadelerini kullandı.

Speedhunters, dünyanın dört bir yanındaki otomobil tutkunlarını bir araya getiren bir platformdu ve EA tarafından destekleniyordu. İlginç bir şekilde site, 8 Nisan 2025’ten bu yana hiç güncellenmemişti.

EA, Need for Speed gelirlerinden memnun değil

Need for Speed’in fişinin çekildiği yönündeki bu söylenti, sektörü ve seriyi yakından takip edenler için şaşırtıcı olmayabilir. Seri, özellikle 2015-2019 arasında çıkan oyunlarla beklentileri karşılayamamıştı. 2022’de çıkan Need for Speed Unbound, önceki oyunlara göre daha iyi bir performans sergilese de satışlar istenen düzeye ulaşamamıştı.

EA, 2023’e gelindiğinde ise Criterion Games’i Battlefield serisine destek vermesi için başka bir ekibe kaydırmıştı. Yani EA için yarış oyunlarının devri bir nevi bitmiş durumda. Şirketin şu anda esas odak noktası artık Battlefield gibi daha büyük projeler.

Örneğin şirket, Battlefield 6 ile tam 100 milyon oyuncuya ulaşmayı hedefliyor. Bu rakamı karşılaştırmak gerekirse yarış oyunlarının zirvesi diyebileceğimiz Forza Horizon 5 bile şu ana kadar 45 milyon oyuncuya ulaşabilmiş durumda. Yani yarış oyunlarının bir dönemine damga vuran Need for Speed serisinin geleceği artık pek de aydınlık görünmüyor.