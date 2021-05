27 yıl ve 24 oyunluk bir serüven olan Need for Speed serisi, oyun dünyasının gerçek dinozorlarından biri. Electronic Arts kanatları altında hâlâ yoluna devam eden Need for Speed serisinin bugüne kadar çıkmış tüm oyunlarını sıralıyor ve yakından bakıyoruz.

Araba tutkunlarının vazgeçilmez oyun serisi Need for Speed, 27 yıldır; 24 farklı oyunla oyun dünyasının en uzun soluklu serilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bir süre önce her yıl bir Need for Speed oyunu politikasını bir kenara bırakan EA, Need for Speed’in yapım haklarını son başarılı NFS üçlemesini yapan Ghost Games’den alıp, tekrar Criterion Games’e vererek kafaları iyice karıştırmış durumda.

Zira yeni bir Need for Speed oyununun yolda olduğu biliniyor. Fakat 2012’de başarısız Most Wanted yeniden yapımı ile tartışılan Criterion Games’in yaptığı yeni Need for Speed oyununa şüpheyle yaklaşılıyor. Yine de yeni Need for Speed oyununun çıkışına henüz aylar var. Gelin biz hep beraber yeni oyun çıkana kadar bugüne kadar her türlü platformda yer almış tüm Need for Speed oyunlarına yakından bir göz atalım.

Geçmişten Günümüze Tüm Need for Speed Oyunları:

The Need for Speed (1994)

Need for Speed II (1997)

Need for Speed III: Hot Pursuit (1998)

NFS: High Stakes (1999)

NFS: Porsche Unleashed (2000)

NFS: Hot Pursuit 2 (2002)

NFS: Underground (2003)

NFS: Underground 2 (2004)

NFS: Most Wanted (2005)

NFS: Carbon (2006)

NFS: ProStreet (2007)

NFS: Undercover (2008)

NFS: Shift (2009)

NFS: Nitro (2009)

NFS: World (2010)

NFS: Hot Pursuit (2010)

Shift 2: Unleashed (2011)

NFS: The Run (2011)

NFS: Most Wanted (2012)

Need for Speed Rivals (2013)

NFS: No Limits (2015)

Need for Speed (2015)

Need for Speed Payback (2017)

Need for Speed Heat (2019)

The Need for Speed (1994)

Panasonic 3DO, Sega Saturn ve PlayStation… Dönemin en ateşli bu üç konsoluna ve PC’ye çıkış yapan The Need for Speed, uzun soluklu serinin de fitilini yakmış oldu. Henüz sokak ve modifiye kültürüne girişmeyen serinin ilk oyununda egzotik ve stok spor araçlar ile yarışlar yapılıyordu. Ayrıca oyunda döneme göre oldukça güzel görünen bir araç içi kamera modu da bulunduğunu belirtmekte fayda var.

Need for Speed II (1997)

Hepimizin NFS oyunlarında sevdiği, turu son tamamlayan oyuncunun yarış dışı kaldığı “Knockout” yarış modunu bizlerle tanıştıran NFS II, serinin daha sonra yakalayacağı Arcade yarış havasının ilk habercisi olan oyundu. Bu oyunda oyuncular asfalt dışında yollarda da sürebiliyor ve toprak kestirmelere girebiliyordu. Ayrıca oyunda Ford’un popüler konsept aracı Indigo da bulunuyordu.

Need for Speed III: Hot Pursuit (1998)

Hepimizin NFS oyunlarında sevdiği bir diğer şey ise şüphesiz heyecanlı polis kovalamacaları. Bu modu ise bizlerle tanıştıran oyun Need for Speed III: Hot Pursuit oluyor. Polis araçlarının yapay zekâsı ile beğeni toplayan ilk Hot Pursuit oyunu, 276 bin adetten fazla satarak dönemin en çok satan oyunları arasına giriyor.

NFS: High Stakes (1999)

NFS serisi, Underground ile oyunları belirli bir sistem üzerine oturtana kadar sürekli yeni şeyler denenen bir seri. Need for Speed: High Stakes de araya karışan oyunlardan. Daha sonra Most Wanted ile beraber göreceğimiz yarış esnasındaki polis kovalamacalarını seriye ekleyen High Stakes, yine Most Wanted’da gördüğümüz “arabasına yarışma” konseptini de seriye ekliyor.

NFS: Porsche Unleashed (2000)

2000’li yıllar ile beraber grafik açısından gelişim gösteren NFS serisi, Porsche Unleashed ile yine bir şeyler deniyor. 1995-2000 yılları arasındaki tüm Porsche modellerini içeren bu oyunda yine ufak ufak modifiye konseptinin bizlere tanıtıldığını görüyoruz.

NFS: Hot Pursuit 2 (2002)

NFS serisinin ilk dönüm noktalarından olan Hot Pursuit 2, yeni çıkan PlayStation 2 ve Xbox konsollarında epey bir popüler oluyor. Farklı şeyler denemeyi yavaş yavaş bırakan seri, daha önceki oyunlardaki elementleri Hot Pursuit 2’de birleştiriyor. Ayrıca en büyük araç kataloğuna sahip ilk oyunda Need for Speed: Hot Pursuit 2 oluyor.

NFS: Underground (2003)

2001’de çıkan Hızlı ve Öfkeli filminden epey bir etkilenen Need for Speed: Underground, yarış oyunları dünyasını da kökünden değiştiriyor. NFS serisinin artık yeni şeyler denemeyi bir kenara bırakmaya başladığını söylemiştik. Underground ile seri son bir kez deniyor ve bu sefer gerçekten başarıyor. Dünya çapında büyük övgüler alan Underground, yeraltı yarış dünyası ve egzotik modifiye temasını bizlerle tanıştırıyor ve önümüzdeki yıllar boyunca otomobil tutkunlarını seriye çekmeyi başarıyor.

NFS: Underground 2 (2004)

Devam oyunları genelde başarısız olur kanısını yıkan oyun Need for Speed: Underground 2, ilk oyunun başarısını alıp birçok kere katlıyor. Bizleri nefis arabalar, döneme göre mükemmel grafikler ve en önemlisi açık dünya ile tanıştıran Underground 2, hâlâ oyuncuların vazgeçemediği en iyi NFS oyunlarının başında geliyor.

NFS: Most Wanted (2005)

Bugüne kadar beğenilen NFS temalarını tek bir oyunda toplayan EA, Underground 2’den sonra bir diğer çok sevilen oyun Need for Speed: Most Wanted’ı piyasaya sürüyor. Yarış oyunları dünyasının en bilinen aracı olan BMW M3 GTR, oyunda olduğu gibi gerçek hayatta da birçok kişinin arzu objesi hâline geliyor. Ayrıca Most Wanted, sürüş hissi, modifiye seçenekleri ve özellikle kariyer modu ile de birçok oyuncudan tam puan alıyor.

NFS: Carbon (2006)

Need for Speed: Carbon, son üç oyunun bir miktar gölgesinde kalsa da aynı dönemde çıkan Fast and Furious Tokio Drift filmiyle taşıdığı benzerlikler sonucunda epey bir ilgi topluyor. NFS oyunlarının genel olarak Hızlı ve Öfkeli filmleri ile benzerlikler taşıdığı ve daha fazla oyuncu toplamak için filmlerle aynı zamanda çıkış yaptığı biliniyor. Carbon da özellikle efsane Kanyon Yarışları ile filmin havasını yakalayarak güzel bir oyuncu kitlesi ediniyor.

NFS: ProStreet (2007)

Serinin son dört oyununun ardından Arcade havasını biraz geride bırakmak isteyen EA, Need for Speed: ProStreet’i piyasaya sürüyor. Sokaklar yerine pistlerde yarışlar yaptığımız bu oyun, ne yazık ki beklenilen ilgiyi göremiyor.

NFS: Undercover (2008)

İlgi konusunda yine Underground ve Most Wanted gibi oyunların gölgesinde kalan Need for Speed: Undercover ile seri, Hot Pursuit tarzı polis kovalamacası odaklı oynayış stiline geri dönüyor. Hikâye kısmında gerçek aktörler ile sinematikler kullanan Undercover, 2015’teki seriye reset atan NFS oyunu ile bu yönden benzerlikler gösteriyor.

NFS: Shift (2009)

Serinin Arcade oynanışı tamamen bir kenara bıraktığı Need for Speed: Shift, pistlerde yarış yaptığımız bir simülasyon oyunu oluyor. Shift pek popüler olmasa da pistlere yönelik güzel modifiye seçenekleri ve epey geniş bir araç listesi barındırıyor. Yine de serinin ruhuna pek uygun olmadığı için Shift ne yazık ki pek popüler olamayan NFS oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

NFS: Nitro (2009)

Nintendo DS ve Wii için geliştirilen Need for Speed: Nitro, tamamiyle Arcade sürüşe odaklanan hızlı tempolu bir yarış oyunu. Sadece bu iki platforma yayınlandığı için birçoğumuzun bilmediği Need for Speed: Nitro, mobilde severek oynanılan Asphalt serisine bir hâyli benziyor.

NFS: World (2010)

NFS o kadar uzun bir seri ki denemediği tür ve oynanış tarzı kalmadı. Bunun en iyi örneklerinden biri de ücretsiz MMORPG oyunu olan Need for Speed: World. Zamanında epey bir popüler olan ücretsiz online yarış oyunu NFS World, 2015’te sunucuları kapatıldığında 20 milyonun üzerine oyuncuya sahipti.

NFS: Hot Pursuit (2010)

Son 10 yılın en beğenilen NFS oyunlarından olan Need for Speed: Hot Pursuit, bir nevi hem seriye hem de Hot Pursuit oyunlarına reset atıyor. Oyuncuların sevdiği Hot Pursuit oynanışını yenilenen grafikler ve araçlar ile sunan Hot Pursuit 2010, Criterion Games elinden çıkan en beğenilen NFS oyunu oluyor.

Shift 2: Unleashed (2011)

Serinin tamamen simülasyon oynanışa odaklanan ikinci oyunu Need for Speed: Shift’in devamı Shift 2: Unleashed oluyor. Yenilenen grafikler ve araçlar ile gelen Shift 2: Unleashed, yine pek popüler olmasa da ilk oyuna göre daha çok beğeniliyor.

NFS: The Run (2011)

Electronic Arts’ın yine NFS serisinde bir şeyler denediği dönemde çıkan Need for Speed: The Run, aslında ilgi çekici ve güzel bir konsepte sahip olmasına rağmen beklenen ilgiyi görmüyor. Ayrıca bu oyunun hikâyesi, 2014 yılında çıkan Need for Speed filmi ile beyazperdeye de taşınıyor.

NFS: Most Wanted (2012)

Criterion Games faciası olan Most Wanted yeniden yapımı bu oyun, belki de serinin en az sevilen oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 2005’te çıkan Most Wanted’ın ruhunu yakalayamayan 2012 Most Wanted; modifiye, hikâye ve sürüş kısmında da sınıfta kalıyor.

NFS: Need for Speed Rivals (2013)

Evet tahmin ettiğiniz üzere EA yine NFS serisinde bir şeyler deniyor ve ortaya Need for Speed Rivals çıkıyor. Daha sonra modern NFS üçlemesini yapacak Ghost Games ve olaylı Criterion Games ortaklığında çıkan Need for Speed Rivals’da oyuncular isterse yarışçı isterse polis oluyor. Özellikle bu temanın çoklu oyunculu olarak işlenmesi, Rivals’a Yılın En İyi Yarış Oyunu ödülünü kazandırıyor.

NFS: Need for Speed: No Limits (2015)

NFS serisine uzun zaman sonra büyük bir resetin geldiği 2015 yılında, bir de mobil oyun Need for Speed: No Limits piyasaya sürülüyor. Electronic Arts’ın meşhur “pay to win” politikasından nasibini alan Need for Speed: No Limits, yine de mobil platformdaki en sevilen yarış oyunlarından biri oluyor.

Need for Speed (2015)

Ghost Games’in tek başına geliştirdiği Need for Speed 2015, seriye büyük bir reset atıyor ve yenilenen grafikler ve aşırı detaylı modifiye seçenekleri ile NFS bir nevi kökenlerine geri dönüyor. Göz alıcı yeraltı yarış dünyasına yeniden giriş yaptığımız bu oyun, serinin çok beğenilen oyunlarından biri olmasa da modern NFS oyunlarının gidişatını belirliyor ve bu noktada oldukça önemli bir yere sahip.

Need for Speed Payback (2017)

Aksiyonlu soygunlar, hızlı arabalar ve öfkeli adamlar… Yeni Hızlı ve Öfkeli filmlerinde oldukça aşina olduğumuz bu temaların hepsi Need for Speed Payback’te karşımıza çıkıyor. Ghost Games yine bu oyunla NFS serisini kökenlerine döndürmeye devam ediyor. Ayrıca NFS 2015’te oldukça eleştirilen online kariyer modu bu oyunda kaldırılıyor ve EA oyuncuların gönlünü kazanıyor. Fakat bunun yanı sıra oyundaki renk ve araç türüne dayalı modifiye sistemi birçok oyuncuyu çileden çıkarıyor. Bu sistem ile ne yazık ki aracınıza modifiye yapmak için sonu gelmeyen araba parçası slotunu döndürmek zorunda kalıyorsunuz. Neyse ki Ghost Games bu sistemi bir sonraki oyunda kaldırıyor.

Need for Speed Heat (2019)

Önceki oyunlarda yapılan hataları bir bir düzelten ve oyuncuların gönlünü kazanan Need for Speed Heat şu an için serinin ve Ghost Games’in son oyunu. NFS 2015’te sadece gece yarışılırken, Need for Speed Heat hem gece hem de gündüze özel yarış modları sunuyor. Modifiye kısmı daha anlaşılır hâle geliyor ve Payback’teki slot sistemi kaldırılıyor. Oynanışa yönelik geliştirmeler yapılıyor ve Need for Speed Heat, en sevilen modern NFS oyunu hâline geliyor.

Yeni NFS oyununu beklerken gelmiş geçmiş tüm Need for Speed oyunlarını sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Ghost Games’in son oyunu Heat’in bu kadar sevilmesinin ardından serinin tekrar Criterion Games’in eline geçmesi oyuncuları endişelendirse de şu an yeni oyun hakkında bir şey bilmiyoruz. Sizler de en sevdiğiniz Need for Speed oyunlarını bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.