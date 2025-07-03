İzmir merkezli Room Games oyun stüdyosunun Re-Volt’tan ilham alan Recharge isimli oyunu, gerçekçi grafikleri ve çok oyunculu oynanışıyla Steam’de öne çıkıyor.

Steam’de 50.000 wishlisti geçen oyun yakın zamanda Steam playtestini heyecan verici bir fragmanla yayınladı.

Room Games’in oyuncu deneyimini merkeze aldığı Recharge, yayınlanan fragmanında gerçekçi RC araba mekanikleri ve detaylı modifikasyonlarıyla öne çıkıyor.



Steam playtesti yeni başlamış olmasına rağmen oyun, çok kısa sürede 10.000'den fazla playtest başvurusu aldı. Üstelik playtest hala devam ediyor.

Oyuncuları büyüleyecek olan bir diğer özellik ise, gerçek RC araba mekanikleri ve modifikasyon seçenekleri. Oyun içindeki araçlar, gerçek dünyadaki dinamiklere sadık kalınarak tasarlanmış ve her bir detay titizlikle işlenmiş.

Unreal Engine’in sağladığı görsel gerçeklik ve akıcılıkla dikkat çeken Recharge, rekabetçi yapısıyla da oyunculara unutulmaz bir yarış deneyimi sunuyor.

Farklı oyun modları ve sonsuz modifikasyon olanakları ile oyunculara uzun soluklu ve keyifli bir deneyim sunmayı hedefleyen Recharge, 28 Temmuz’da Steam’de erken erişimle oyunseverlerle buluşacak.

Erken erişimden önce oyunu denemek isterseniz, playtest'e buradan katılabilirsiniz.

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