Artistik buz pateni, uzun senelerdir yapılan ve dünya çapında pek çok tanınan ismin yetişmesine sebep olan bir spor olarak biliniyor. İzlemesi büyük keyif veren artistik buz pateni üzerinde çalışmalar yapan bilim insanları, bu sporun aslında ne kadar ince bilimsel temellere dayandığını açıklıyor.

Kanada’nın köklü üniversitelerinden bir tanesi olarak bilinen Alberta Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir matematiksel model artistik buz patencilerin buz üzerinde nasıl hareket ettiğini gözler önüne serdi. Modelin, profesyonel patencilerin buz üzerindeki hareketlerini açıklamasının sporcuların tekniklerini geliştirmelerine ve yaralanmaların önlenmesine yardımcı olacağı için çok faydalı olabileceği söylendi.

Yapılan hareketleri belirlemede, hareket yapılırken vücutta ne gibi değişiklikler olması gerektiğinin ortaya çıkarılmasında ve en iyi yolun bulunmasında çok etkin rol oynayacak araştırma, sporcuların işine yarayacak gibi görünüyor. Aynı zamanda yapılan çalışmanın tamamen 3 boyutlu modellemeye dayandığını ve oldukça gerçek sonuçlar verdiğini ekleyelim.

İkinci bir çalışma daha yapılacak:

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, bu konuyu daha açık olarak ele alacak ikinci bir çalışmanın yaklaştığı bilgisini de iletmiş durumda. Aktarılana göre ikinci araştırma, patencilerin hareketlerinin daha detaylı bir dökümünü içerecek. Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarından biri olan Vaughn Gzenda, yapılan çalışmanın ve modellemenin bu alandaki en yeni bilgileri içerdiği konusunda oldukça emin konuşuyor. Ayrıca araştırmayı yapan bilim insanlarının arasında artistik buz patenini eğlence amaçlı uzun senelerdir yapan kişiler olduğu da biliniyor.

Meghan Hall isimli araştırmacı, onlardan bir tanesi olarak yıllardır sürdürdüğü hobinin şimdi bilim çalışmalarında ele alınmasından ve kendisinin de bu ekibin içinde olmasından oldukça mutlu. Hall, yapılan simülasyonla kendi vücudunu kağıt üzerinde değiştirmenin oldukça eğlenceli olabileceğinden bahsediyor. Patenciler ve eğitmenler açısından pratik olacak bu çalışmanın faydaları sanıyoruz ilerleyen günlerde daha net olarak ortaya çıkacaktır.

Yapılacak antrenmanlarda oldukça işe yarayacak bu çalışma sayesinde çok önemli bir kısım olan yaralanmaların da önüne geçilmesi bekleniyor. Araştırma sonucu ortaya çıkacak yeni paten tasarımıyla sporcular da rahat edecek gibi görünüyor. Çalışmalar sürerken sporcuların gözü Alberta Üniversitesi’nden gelecek yeni haberlerde. Yapılan araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.