Asbest Taşıdığı İddia Edilen Gemi Hakkında Bakandan Açıklama

Türkiye'de gündem olan yüzlerce ton asbest dolu olduğu iddia edilen geminin Aliağa'da sökülmesi kararı hakkında bugün yeni bir açıklama geldi. Bakan Murat Kurum, gemide 900 ton değil, 9 ton asbest olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tonlarca asbest bulunduran bir geminin İzmir Aliağa’da sökülmesine onay verdiği öğrenilmişti. Gemide 900 ton asbest bulundurulduğu iddia edilirken, konu sosyal medyada da gündem olmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geminin 600 ton asbest bulundurduğunu ifade ederek kararın iptali için hukuki mücadele başlattıklarını duyurmuştu. Konu Türkiye gündeminde yer almaya devam ederken bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan yeni bir açıklama geldi.

"Gemi Türkiye’ye gelmeden önce uluslararası kontrolden geçiyor"

Hürriyet’ten Fatih Çekirge’nin sorularını cevaplayan Kurum, “Sayın Bakanım, asbestli gemi yüzünden ortalık kaynıyor. Suçlamalar, iddialar... 900 ton asbest diyorlar.” ifadelerine şu şekilde cevap verdi:

“Fatih Bey, söylenenlerle hiç ilgisi yok. Bakın maddeler halinde anlatayım.

1. Gelen gemide söylendiği gibi 900 ton değil, 9 ton asbest var.

2. Gemilerin bu tür işlemleri uluslararası kurallara bağlıdır. Yani siz öyle kafanıza göre alamazsınız.

3. Gemi Türkiye’ye gelmeden önce uluslararası kontrolden geçiyor. Ve sonuç uygun çıktı.

4. Gemi uzun süre beklediği için iddialar üzerine biz uluslararası uzmanlara ayrıca incelettik. Basel Sözleşmesi’ne göre riskli bir durum tespit edilmedi.

5. Böyle bir geminin sökümünü dünyada yalnız iki ülke yapabiliyor. Hindistan ve Türkiye’de Aliağa...

6. Karar uluslararası hukuka göre alındı. AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak tüm yükümlülükleri yerine getirdi.

7. Gemi Türk karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz. Ters bir durum olursa geri göndereceğiz.”

“Denizlerimize zarar verecek, insanlarımızı riske atacak hiçbir şeye izin vermeyiz”

Bakan Kurum, son kontrolde normalden fazla asbest tespit edilirse ne olacağına dair soruya şu şekilde cevap verdi:

“Vatandaşlarımız müsterih olsun. Çevreye aykırı, denizlerimize zarar verecek, insanlarımızı riske atacak hiçbir şeye izin vermeyiz. Bugüne kadar da vermedik.”

Peki asbestler nasıl güvenli bir şekilde taşınacak?

“Biliyorsunuz sıfır atık projemiz var. Bunu Türkiye çapında başarıyla yürüttük. Yine o doğrultuda, çıkartılan asbest uluslararası kurallara göre ambalajlanır. Havayla teması kesilir. Dünya standartlarına göre depolanır. Bunun bütün kontrolu bizde. Kimsenin kuşkusu olmasın. Sonuna kadar takipçisiyiz.”

Tonlarca asbest içeren geminin Aliağa’da sökümü bir süre daha tartışılacak gibi duruyorken, bu konu hakkında biz de bir uzmana danışmıştık. Asbestin ne olduğu ve yaratabileceği olası bir felaket hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki yazımıza göz atabilirsiniz: