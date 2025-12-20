İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

En sevilen film konularından biri şüphesiz zaman yolculuğudur. Biz de zaman yolculuğu temalı filmleri sizler için derledk.

Film türleri arasında en sevilenlerden biri şüphesiz bilim kurgudur. Bilim kurgu filmleri bizi hayal ettiğimiz evrenlere götürerek harika bir deneyim yaşamamızı sağlar. Bilim kurgu türnde en öne çıkan temalardan biri de zaman yolculuğudur. Öyle ki sinema tarihinin en büyüleyici ve beyin yakan temalarından biri desek yanlış olmaz.

Tarih boyunca sayısız zaman yolculuğu temalı film çekildi. Biz de bu içeriğimizde şu anda izleyebileceğiniz en iyi zaman yolculuğu filmlerini sizler için bir araya getirdik. Eğer bir bilim kurgu tutkunuysanız ve zaman yolculuğuna ilginiz varsa kesinlikle listemize göz atmanızı öneriyoruz.

Geleceğe Dönüş serisi

Yıl : 1985 (ilk film)

: 1985 (ilk film) Yönetmen : Robert Zemeckis

: Robert Zemeckis Oyuncular : Michael J. Fox, Christopher Lloyd

: Michael J. Fox, Christopher Lloyd IMDb puanı: 8.5 (ilk film), 7.8 (ikinci film), 7.5 (üçüncü film)

Zaman yolculuğu denildiğinde akla gelen ilk yapım şüphesiz Geleceğe Dönüş serisidir. Doktor Emmett Brown'un bir DeLorean arabasından zaman makinesi icat etmesi ve Marty McFly isimli gencin yaşadıkları konu edinilir. Seride toplamda 3 film var. İlk filmde Marty 30 yıl öncesine seyahat ediyor ve kendi varlığını kurtarmaya çalışıyor. İkinci filmde ise ikilinin 30 yıl ileriye, 2015'e gittiklerini görüyoruz. Üçüncü ve son filmde ise 100 yıl geriye, 1885 yılında Vahşi Batı'ya gidiyorlar.

Source Code

Yıl : 2011

: 2011 Yönetmen : Duncan Jones

: Duncan Jones Oyuncular : Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga

: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga IMDb puanı: 7.5

Klasik zaman yolculuğundan ziyade bir simülasyon ve zaman döngüsü gerilimi olan Source Code, temposu hiç düşmeyen bir yapım. Bir trende patlayan bombayı ve bombacıyı bulmaya çalışan Colter Stevens isimli karakterin yaşadıklarını izliyoruz.

12 Monkeys

Yıl : 1995

: 1995 Yönetmen : Terry Gilliam

: Terry Gilliam Oyuncular : Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe

: Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe IMDb puanı: 8.0

Distopik bir gelecekte geçen film, ölümcül bir virüsün insanlığın %99'unu yok etmesi ve hayatta kalanların yer altında yaşamak zorunda kaldığı bir dünyaya bizi götürüyor. Burada bir mahkumun virüs hakkında bilgi toplamak için geçmişe gönderilmesini izliyoruz.

Terminator 1 ve 2

Yıl : 1984 (ilk film), 1991 (ikinci film)

: 1984 (ilk film), 1991 (ikinci film) Yönetmen : James Cameron

: James Cameron Oyuncular : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton

: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton IMDb puanı: 8.1 (ilk film), 8.6 (ikinci film)

Bilim kurgu ve aksiyon türlerinin zirvesinde yer alan Terminatör serisinin ilk iki filmi, sinema tarihine geçmeyi başarmıştır. Özellikle de Judgement Day olarak da bilinen ikinci film, yapılmış en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak nitelendirilir. İlk filmde Skynet'in insan direnişinin lideri John Connor'ı doğmadan yok etmek için geçmişe bir robot göndermesi konu ediniliyor.

Looper

Yıl : 2012

: 2012 Yönetmen : Rian Johnson

: Rian Johnson Oyuncular : Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt

: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt IMDb puanı: 7.4

Bu filmde 2074 yılında zaman yolculuğu icat edilmiştir ancak yasa dışıdır ve sadece mafya tarafından kullanılıyor. Mafya, kurtulmak istediği kişileri 30 yıl geçmişe gönderiyor ve burada "Looper" adı verilen tetikçiler onları bekliyor. Joe isimli karakter de bu tetikçilerden biri. Ancak Joe, bir gün öldürmesi gereken paketin içinden kendi yaşlı hâli çıktığını görüyor ve olaylar gelişiyor. Sıkılmadan izleyeceğiniz iyi kurgulanmış senaryolu bir film olduğunu söyleyebiliriz.

About Time

Yıl : 2013

: 2013 Yönetmen : Richard Curtis

: Richard Curtis Oyuncular : Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy IMDb puanı: 7.8

Eğer romantik ve bilim kurgu türlerini seviyorsanız About Time tam size göre bir yapım. İzlerken hiç sıkılmayacaksınız ve duygulanacaksınız. Filmde, 21 yaşına giren Tim isimli karakterin babasından ailesindeki erkeklerin zamanda yolculuk yapabildiğini öğrenmesinin ardından yaşananlar konu ediniliyor. Bu yeteneği, kendi hayatlarındaki küçük anları değiştirmek için kullanıyorlar. Tim de aşk için zaman yolculuğunu kullanıyor.

Predestination

Yıl : 2014

: 2014 Yönetmen : Michael Spierig, Peter Spierig

: Michael Spierig, Peter Spierig Oyuncular : Ethan Hawke, Sarah Snook

: Ethan Hawke, Sarah Snook IMDb puanı: 7.4

Eğer beyin yakan bir zaman yolculuğu filmi arıyorsanız Predestination'a göz atmanızı öneririz. İzleyici tam anlamıyla bir labirentin içine sokan yapım, zamanda seyahat ederek suçları işlenmeden önce önlemeye çalışan bir ajanın hikâyesini konu ediniyor. Ancak ilerledikçe kimin kim olduğu ve olayların nerede başlayıp nerede bittiği içinden çıkılmaz bir paradoksa dönüşüyor.

Timecrimes

Yıl : 2007

: 2007 Yönetmen : Nacho Vigalondo

: Nacho Vigalondo Oyuncular : Karra Elejalde, Candela Fernández, Bárbara Goenaga

: Karra Elejalde, Candela Fernández, Bárbara Goenaga IMDb puanı: 7.1

İspanyol sinemasından çıkan ve düşük bütçeli bir yapım olan Timecrimes, buna rağmen en sevilen zaman yolculuğu filmlerinden biri olmayı başardı. Filmde, sıradan bir adam olan Hector, yeni taşındığı evinin bahçesinde dürbünle etrafı izlerken ormanda gizemli olaylara şahit olur ve kendini bir zaman makinesinin içinde buluyor. Geçmişe sadece 1 saat kadar gidebilen Hector, kendi kendisiyle karşılaşmamak ve olayları düzeltmek isterken işleri daha da karıştırıyor. Hiç gerilimin azalmadığı bir film olduğunu belirtelim.

Idiocracy

Yıl : 2006

: 2006 Yönetmen : Mike Judge

: Mike Judge Oyuncular : Luke Wilson, Maya Rudolph, Dax Shepard

: Luke Wilson, Maya Rudolph, Dax Shepard IMDb puanı: 6.5

Zaman yolculuğu ile modern toplum eleştirisini bir araya getiren bir film olan Idiocracy, hiciv türünü sevenler için biçilmiş kaftan. Yapımda, ortalama zekâya sahip Joe isimli karakterin 500 yıl sonraya seyahat etmesini izliyoruz. Uyandığı dünyada insan zekasının inanılmaz gerilediğini ve kendisinin artık dünyanın en zeki insanı olduğunu görüyor.

Deja Vu

Yıl : 2006

: 2006 Yönetmen : Tony Scott

: Tony Scott Oyuncular : Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer

: Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer IMDb puanı: 7.1

Filmde New Orleans'ta bir feribota düzenlenen terör saldırısını araştıran ajan Doug Carlin, hükümetin geliştirdiği çok gizli bir teknolojiyle tanıştırılıyor. Bu sistem geçmişi izleyebilmeyi sağlıyor. Carlin de sadece izlemekle yetinmek istemez, geçmişe müdahale edip felaketi önlemek istiyor. Aksiyon, gerilim ve zaman yolculuğunu birleştiren Denzel Washington başrollü bu filmi sıkılmadan izleyeceksiniz.

Groundhog Day

Yıl : 1993

: 1993 Yönetmen : Harold Ramis

: Harold Ramis Oyuncular : Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott

: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott IMDb puanı: 8.0

Groundhog Day, aslında bir zaman yolculuğundan ziyade bir zaman döngüsü filmi. Son zamanlarda çok popüler olan sürekli aynı günü yaşama konseptinin atası diyebiliriz. Filmde, Phil Connors isimli bir sunucunun sevmediği bir kasabaya bir etkinlik için gitmesi ve burada sürekli aynı günü yaşamaya başlaması konu ediniliyor.

The Time Traveler’s Wife

Yıl : 2009

: 2009 Yönetmen : Robert Schwentke

: Robert Schwentke Oyuncular : Eric Bana, Rachel McAdams

: Eric Bana, Rachel McAdams IMDb puanı: 7.1

Listemizdeki bir diğer romantik ve bilim kurgu filmi olan The Time Traveler's Wife, istemsizce zamanda yolculuk yapabilen karakterin eşi Clare ile olan ilişkisini konu ediniyor. Bilim kurgu öğelerini arka planda tutup, zamanın ayırdığı ama sevginin birleştirdiği iki insanın aşkına odaklanan bir film diyebiliriz.