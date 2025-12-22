iPhone 18 Üretiminin Ne Zaman Başlayacağı Ortaya Çıktı (Apple Bu Sefer Erkenci)

Yeni raporlara göre Apple'ın iPhone 18 üretimine önceki yıllardan daha erken bir tarihte start vereceği ortaya çıktı.

Apple, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone 18 serisi için hazırlıklara şimdiden hız verdi. Sızıntılarıyla bilinen kaynaklara göre şirket, yeni modellerin üretim hatlarını test etmeye başladı ve seri üretim takvimi de büyük ölçüde netleşmiş durumda.

İddialara göre Apple, iPhone 18 ailesinin seri üretimine 17 Şubat 2026’daki Çin Yeni Yılı’ndan önce başlamayı planlıyor. Bu kadar erken bir takvim dikkat çekici çünkü Apple genellikle tasarım ve donanım tarafında büyük değişiklikler yaptığında üretimi daha geç başlatıyor. İşte asıl önemli nokta da burada... Söylentilere göre iPhone 18, iPhone 17’ye kıyasla radikal dış tasarım değişikliklerine sahip olmayacak.

iPhone 18, radikal tasarım değişikliklerine sahip olmayacak

Yeni sızıntılar, iPhone 18’in ekran altı Face ID teknolojisiyle test edildiğini ve Apple’ın ilk kez delikli (punch-hole) ön kamera tasarımına geçebileceğini öne sürüyor. Bunun yanında cihazların yarı şeffaf bir arka yüzeye sahip olabileceği ve mevcut çift tonlu renk anlayışının terk edilebileceği de konuşulanlar arasında.

Öte yandan Apple’ın ürün stratejisinde de önemli bir değişiklik gündemde. Daha önceki söylentiler, şirketin 2026’da dört yerine üç amiral gemisi model tanıtacağını iddia ediyordu. Buna göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in yanında, uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone Fold üst segmentte yer alacak. Temel modelin ise farklı bir isimle farklı bir tarihte piyasaya sürülmesi gündemde.

Yani özetle Apple önümüzdeki yıldan itibaren iPhone'un 20. yılına dek farklı bir lansman programı izleyecek. Bu programın etkilerinin sektöre ve Apple'a etkisinin nasıl olacağını ise zaman gösterecek.