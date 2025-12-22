Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 18 Üretiminin Ne Zaman Başlayacağı Ortaya Çıktı (Apple Bu Sefer Erkenci)

Yeni raporlara göre Apple'ın iPhone 18 üretimine önceki yıllardan daha erken bir tarihte start vereceği ortaya çıktı.

iPhone 18 Üretiminin Ne Zaman Başlayacağı Ortaya Çıktı (Apple Bu Sefer Erkenci)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone 18 serisi için hazırlıklara şimdiden hız verdi. Sızıntılarıyla bilinen kaynaklara göre şirket, yeni modellerin üretim hatlarını test etmeye başladı ve seri üretim takvimi de büyük ölçüde netleşmiş durumda.

İddialara göre Apple, iPhone 18 ailesinin seri üretimine 17 Şubat 2026’daki Çin Yeni Yılı’ndan önce başlamayı planlıyor. Bu kadar erken bir takvim dikkat çekici çünkü Apple genellikle tasarım ve donanım tarafında büyük değişiklikler yaptığında üretimi daha geç başlatıyor. İşte asıl önemli nokta da burada... Söylentilere göre iPhone 18, iPhone 17’ye kıyasla radikal dış tasarım değişikliklerine sahip olmayacak.

iPhone 18, radikal tasarım değişikliklerine sahip olmayacak

2

Yeni sızıntılar, iPhone 18’in ekran altı Face ID teknolojisiyle test edildiğini ve Apple’ın ilk kez delikli (punch-hole) ön kamera tasarımına geçebileceğini öne sürüyor. Bunun yanında cihazların yarı şeffaf bir arka yüzeye sahip olabileceği ve mevcut çift tonlu renk anlayışının terk edilebileceği de konuşulanlar arasında.

Öte yandan Apple’ın ürün stratejisinde de önemli bir değişiklik gündemde. Daha önceki söylentiler, şirketin 2026’da dört yerine üç amiral gemisi model tanıtacağını iddia ediyordu. Buna göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in yanında, uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone Fold üst segmentte yer alacak. Temel modelin ise farklı bir isimle farklı bir tarihte piyasaya sürülmesi gündemde.

Yani özetle Apple önümüzdeki yıldan itibaren iPhone'un 20. yılına dek farklı bir lansman programı izleyecek. Bu programın etkilerinin sektöre ve Apple'a etkisinin nasıl olacağını ise zaman gösterecek.

Tüm Akıllı Telefonlara "Minik Zam" Geliyor! Telefonlardan Alınan Kültür Bakanlığı Payının Artırılacağı Açıklandı Tüm Akıllı Telefonlara "Minik Zam" Geliyor! Telefonlardan Alınan Kültür Bakanlığı Payının Artırılacağı Açıklandı
A101, Uygun Fiyata iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro Satıyor! A101, Uygun Fiyata iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro Satıyor!
Apple iPhone iPhone 18

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim