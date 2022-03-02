ASELSAN, 2021 yılına ilişkin mali durum raporunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, cironun önceki yıla göre yüzde 25 arttığı belirtildi. ASELSAN, 2021 sonu itibarıyla 78 ülkeye teknoloji sattıklarını duyurdu.

Türkiye'nin en büyük savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN, 2021 yılına ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, cironun bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 20,1 milyar liraya ulaştığı ifade edildi. ASELSAN, 2021 yılında 7,1 milyar lira net kar ettiğini duyurdu. ASELSAN'a göre 2021 yılında 2 milyar doların üzerinde yeni iş alındı. Şirketin 2021 yılı sonu itibarıyla bakiye sipariş tutarı ise 8,5 milyar doların üzerinde. Öte yandan; ASELSAN 2021 yılında 632 milyon dolar Ar-Ge harcaması yaptı.

ASELSAN'ın mali durum raporunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün değerlendirmelerine yer verildi. Haluk Görgün'e göre ASELSAN, 2021 yılında 6 ülkeyi daha müşteri olarak kapmayı başardı. Böylelikle ASELSAN teknolojilerinin satıldığı ülke sayısı 78'e ulaşmış oldu.

197 ürün daha millileştirildi

"Geride bıraktığımız yılda 3 bin 300’ü yurt içi olmak üzere, 5 bin 500’ün üzerinde tedarikçimize 1,5 milyar dolar tutarında satın alma siparişi verdik. Bu siparişlerin 1 milyar doların üzerinde kalan kısmını yurt içi tedarikçilerimize verilen siparişler oluşturdu. Tedarikçilerimizi 2021 yılında da finansal anlamda güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettik." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Haluk Görgün, "2021 yılında 197 ürünün millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son üç yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 500’ün üzerine çıkartarak 200 milyon dolara yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık." dedi.

1176 kişi işe alındı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, 2021 yılında 1176 kişiyi işe aldıklarını, bu işe alımlarla 9460 kişinin çalıştığı dev bir merkez haline geldiklerini açıkladı. Bununla birlikte; sürdürülebilirlik konusunda da önemli işler yaptıklarından bahseden Haluk Görgün, Uluslararası Green Apple Çevre Ödülleri’nde gümüş ödülünü aldıklarını ve Yeşil Dünya Elçisi olduklarını belirtti.