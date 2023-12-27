ASELSAN'ın Kuantum Çalışmalarından İlk Ürünler Ortaya Çıktı

ASELSAN'ın bir süredir devam eden kuantum teknolojisi çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. İlk kuantum entegre devreler ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 yıl önce ASELSAN, kuantum teknolojileri alanında çalışmalar yapmak amacıyla Kuantum Araştırma Laboratuvarı (KUANTAL) adlı bir laboratuvar kurmuştu. ASELSAN'ın sivil kanadında yer alan bu laboratuvar, üretilen teknolojiler sayesinde farklı deneylere imza atılabiliyor.

Şu anda "Rekabet öncesi ortak çalışma ve iş birliği" sürecindeki laboratuvar, araştırmacı ve girişimlerle çalışmalarına devam ediyor. Bu alanda ülkenin ilk merkezi olan KUANTAL'daki çalışmaların sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

İlk ürünler kuantum rassal sayı üreteci ve kuantum entegre devreleri

ASELSAN'ın KUANTAL laboratuvarında yapılan çalışmalar sonucunda ilk üretilen ürünler olarak kuantum rassal sayı üreteci ve kuantum entegre devreleri oldu. Bu ürünler hemen her alanda yeni teknolojiler için temeller ortaya koyuyor. Kuantum çalışmalarında mutlak sıfır noktasına yakın sıcaklıklarda çalışmalar yapılıyor.

Kuantum alanındaki araştırmalar ile birlikte mevcut sensör ve cihazların daha iyi çalışması için kullanılabilecek. Böylece haberleşme, algılama, bilgi sistemleri, kriptoloji gibi alanlardaki yetenekler ve yetkinlikler de artmış olacak. Kuantum sistemleri ile birlikte karıştırılamayan, taklit edilemeyen, müdahale halinde fark edilen yapılar ortaya çıkıyor. Dışarıdan dinleme ya da ölçüm yapılmaya çalışılması durumunda sistemin düzgün çalışması engelleniyor, dinleme yapıldığı da bu şekilde belli oluyor.

ASELSAN, ilerleyen dönemde KUANTAL ile Türkiye'nin Kuantum Strateji Yol Haritası'nın oluşturulması için katkı vermeyi amaçlıyor. Laboratuvar bünyesinde gerek akademisyenler gerekse de şirketler düzeyinde pek çok deneysel teknoloji üzerinde çalışılmaya devam ediliyor.