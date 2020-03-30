ASELSAN ve TÜBİTAK'tan Eş Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi

ASELSAN ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), insan vücuduna gizlenmiş silah, patlayıcı düzenek, bıçak, sigara, tütün ve alkol gibi nesneleri insan vücudundan yayılan doğal THz ışımalarını algılayarak tespit eden bir görüntüleme sistemi geliştirdi.

Türk sanayisinin dünyaya açılan iki kapısı ASELSAN ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), çok önemli bir projenin altına daha imza attı. Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığı bilgilere göre bu iki şirket ortak bir çalışma ile havaalanı, limanlar ve gümrük kapıları gibi güvenlik ve kaçakçılık riski bulunan yerler için Terahertz (THz) Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi geliştirdi.

Söz konusu sistem, insan vücuduna gizlenmiş patlayıcı düzenekleri, tabanca, tüfek gibi silahlar başta olmak üzere uyuşturucu, tütün ve sigara gibi kaçak eşyaları insan vücudundan yayılan doğal THz ışımalarını algılayarak tespit ediyor.

Cihazın THz tümleşik alıcı dizisi TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilecek. Sistemin diğer donanım/yazılım birimleri ve sistem entegrasyonunu ise ASELSAN üstlenecek. Diğer görüntüleme cihazlarından farklı olarak, tarama işlemini doğal THz ışımalarını kullanarak yapan sistemin, insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmuyor.

Çalışma mesafesi, çözünürlük ve saniyede aldığı resim sayısı gibi etkenler, Terahertz (THz) Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi’ni muadillerinden bir adım öne çıkarıyor. Dünyada sayılı ülke tarafından geliştirilen cihaz, iç ortamda 6 metreden 3 santimetre boyutunda giysi altında gizlenen tehlikeli metal ve metal olmayan nesneler görüntülenebiliyor. Bu mesafe dış ortamda ise 10 metreye çıkıyor.

Ticarileştirme hakları ASELSAN'a ait olan sistemin yakın gelecekte havaalanı, gümrük kapıları, tren garları, metro istasyonları, alışveriş merkezleri ve devlet kurumları gibi güvenliğin yüksek düzeyde tutulması gereken noktalarda yaygın olarak kullanılması hedefleniyor.