TSK'nın Gözbebeği İHA'lara Yerli Haberleşme Çözümü Geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de düzenlediği operasyonlarda hayati bir öneme sahip olan yerli İHA’lar, ASELSAN tarafından geliştirilen Hava Uydu Haberleşme Sistemi ile çok daha etkili olacak. TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur İHA Platformu ile yapılan deneme uçuşlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Türk savunma sanayinin gözbebeği ASELSAN, tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği Hava Uydu Haberleşme Sistemi ile yeni insansız hava araçlarının (İHA) haberleşme ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığı bilgilere göre yerli haberleşme sistemi, Bayraktar Akıncı TİHA için göreve hazır hale getirildi.

Askeri çevresel şartlara ve elektromanyetik girişim ve uyumluluk (AMI/EMC) koşullarına uygun şekilde üretilen ASELSAN Hava Uydu Haberleşme Sistemi, insanlı ve insansız hava araçlarına entegre edilebiliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen yazılım tabanlı hava uydu modemi ile yüksek veri hızları sağlanıyor ve üzerinde yer alan kripto donanımı ile güvenli bir haberleşme imkanı sunan sistem, bu alanda dışa bağımlılığın ortadan kalkmasını sağlamayı hedefliyor.

AA’ya göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Aksungur İHA Platformu ile yapılan deneme uçuşları sırasında 45 santimetre antenli konfigürasyonla başarılı bir uçuş testi gerçekleştirildi.

Ek olarak, taktik İHA ve dar gövdeli hava araçları için daha küçük çaplı anten çözümleri üzerinde çalışmaya devam eden ASELSAN, düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının tespit/teşhis edilmesi ile bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekatta dost unsurlara karşı kullanılamaması için karıştırılması amacıyla yürütülen Hava SOJ Projesi kapsamında daha modüler ve kompakt tasarımlı bir uydu haberleşme ürününü de ikincil bir çözüm olarak sundu.