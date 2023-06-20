Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak 11.402 TL'lik asgari ücrete uygun bilgisayar ve donanım önerilerimizi paylaşıyoruz.

Eğitimi olsun, işi olsun, eğlencesi olsun, bilgisayarlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçasına dönüştü. Ancak Türkiye şartlarında uygun fiyata bir bilgisayar sahibi olmak uzun süredir hayal olmaya devam ediyor.

Biz de bu içeriğimizde asgari ücret altında ve en azından parasına değer bilgisayarlar arayanlar için önerilerimizi bir araya getirdik. Ayrıca bilgisayarını yükseltmek isteyenler için de parça önerilerimizi paylaştık.

Bu ekonomide önemli bir uyarı:

Listemize geçmeden önemli bir uyarıya yer vermekte fayda var. Bugün, bu içeriği hazırladığımız 20 Haziran tarihinde 7000 TL ve altındaki tüm bilgisayarlardan, eğer çok zor durumda değilseniz uzakta durmakta fayda var.

Çünkü bu bilgisayarların Windows işletim sistemini bile açabileceğinden şüpheliyiz. Keza bu bilgisayarların herhangi bir güncel yazılımı çalıştırmayacağı, çalıştırsa bile yarın çalıştırmayacağı su götürmez bir gerçek.

Dolayısıyla listemizdeki önerilerimiz ve yakın alternatiflerine yönelmenizi tavsiye ediyoruz. Yoksa paranızı sadece boş yere harcamakla kalabilirsiniz.

Listemizdeki ürünleri 20 Haziran tarihindeki fiyatlarıyla bir araya getirdik. Fiyatlar asgari ücretin üzerine yükselmişse ne yazık ki bu yazımızdan sonra yükselmişler demektir.

Listemize geçmeden önce, tüm bilgisayar önerilerimizi görmek için sizleri Hepsiburada'deki bilgisayar önerilerimize davet ederiz.

Asgari ücret ile satın alabileceğiniz bilgisayarlar:

ASUS D515DA-EJ838 dizüstü bilgisayar:

İşlemci: AMD Ryzen 3 3250U

Ekran kartı: Yerleşik

RAM: 4 GB

Depolama: 256 GB SSD

ASUS’un bu model dizüstü bilgisayarı, özellikle uzaktan eğitim dönemindeki üniversite öğrencileri için uygun bir tercih olabilir. Cihaz, grafiksel anlamda pek bir şey sunamasa da işlemcisiyle günlük işlerinizi halletmenize imkân tanıyor.

Ürünü satın almak için:

Lenovo Ideapad 3 dizüstü bilgisayar:

İşlemci: Intel Core i3-1115G4

Ekran kartı: Yerleşik

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB SSD

Lenovo’nun Ideapad 3 modeli de bir önceki bilgisayardan farksız. Her iki bilgisayar da 2020 yılının rakip mobil işlemcilerine ev sahipliği yapıyor. Bu bilgisayar da günümüzde günlük işlerinizi yerine getirmenize olanak sağlıyor.

Ürünü satın almak için:

Acer Aspire 5 dizüstü bilgisayar:

İşlemci: Intel i5-1135G7

Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX450 (2 GB)

RAM: 8 GB

Depolama: 512 GB SSD

Acer Aspire 5 ise önceki iki bilgisayarla aynı yıldan işlemciye sahip olsa da işlem gücü açısından bir tık daha fazla esneklik sunuyor. Ayrıca GeForce MX450 ekran kartıyla temel grafiksel işlerinizi yerine getirmenizi ve düşük sistem gereksinimi isteyen oyunları oynamanızı sağlıyor.

Ürünü satın almak için:

Acer Extensa 15 dizüstü bilgisayar:

İşlemci: Intel i5-1035G1

Ekran kartı: Yerleşik

RAM: 8 GB

Depolama: 512 GB SSD

Acer Extensa 15’in işlemcisi yukarıdaki modellerde bulunan işlemcilerden bir yıl daha yaşlı olsa da bu bilgisayar, depolama alanıyla öne geçiyor.

Ürünü satın almak için:

Metsa RX01 masaüstü bilgisayar:

İşlemci: AMD Ryzen 5 5500

Ekran kartı: AMD Radeon RX 550 (4 GB)

RAM: 16 GB

Depolama: 256 GB SSD

Masaüstü bilgisayarlara geçtiğimizde ise ne yazık ki karşımızda çok seçenek yok. Üçüncü taraflar tarafından toplanan bu bilgisayarlardan ilki, Metsa’nın RX01 modeli. Cihaz, günümüzdeki bazı oyunları oynamanıza da imkân sunuyor.

Ürünü satın almak için:

BiggameX GM48 masaüstü bilgisayar:

İşlemci: Intel Core i5 3470

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)

RAM: 16 GB

Depolama: 256 GB SSD, 1 TB HDD

Daha fazla grafik performansı isteyenler ise BiggameX’in GM48 modeline bakabilirler. Ancak bilgisayarın işlemcisinin fazlasıyla eski olduğunu vurgulayalım. Anakart nedeniyle de güncel işlemcilerle bilgisayarınızı yenileyemeyebilirsiniz.

Ürünü satın almak için:

BiggameX HB07 masaüstü bilgisayar:

İşlemci: Intel Core i5 10400F

Ekran kartı: AMD Radeon RX 550 (4 GB)

RAM: 16 GB

Depolama: 1 TB SSD

Listemizdeki son seçenek de BiggameX’in HB07 modeli. Bilgisayar, Metsa’nın modeline göre 2 yıl daha yaşlı işlemciye yer veriyor. Ancak depolama alanının bolluğu bu bilgisayarı daha ilgi çekici hale getirebilir.

Ürünü satın almak için:

Bilgisayarını yükseltmek isteyenlere parça önerileri:

#işbirliği