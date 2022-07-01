Asgari Ücretle İlgili Karar Resmî Gazete’de Yayımlandı

Asgari ücret zammının açıklanmasına saatler kala Resmî Gazete’de asgari ücretin uygulanacağı tarihle ilgili bir maddede değişiklik yapıldığı yayımlandı.

29 ve 30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen iki asgari ücret toplantısının ardından artık zam için ‘son düzlüğe’ girilirken üçüncü bir toplantının 1 Temmuz tarihinde yapılabileceği açıklanmıştı. Bu açıklamayla birlikte yeni asgari ücretin açlık sınırı olan 6.391 TL’nin altında kalmaması gerektiği de vurgulanmıştı.

Bugün bir karar çıkması beklenirken gece Resmî Gazete’de yayımlanan bir karar vatandaşların dikkatini çekti. Karar, asgari ücretin ne zaman uygulanacağını doğrudan etkiliyordu.

Asgari ücret zammı, aynı gün yürürlüğe konulacak

Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11. Maddesini değiştiren karara göre komisyonun belirlediği ve Resmî Gazete’de yayımlanan asgari ücret tutarı, bir tarih belirtilmemesi halinde kararın yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girebilecek. Bu sayede vatandaşlar zam kararının ardından beklemek zorunda kalmayacak.

Eğer 1 Temmuz tarihinde yapılması beklenen 3. toplantıda kesin bir karar çıkarsa, belirlenen yeni asgari ücret Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak.

Komisyon’un son toplantısında net bir rakam ifade edilmese de gelecek toplantıda kararın sonuca bağlanacağı ve yeni asgari ücretin resmi olarak açıklanacağı tahmin ediliyor. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat açıklaması bekleniyor.