Amerikan sinema ve televizyon dünyasının en sıra dışı oyuncuların bir tanesi olan Ashton Kutcher, genç yaşında başladığı oyunculuk kariyerinde akıllara kazanan pek çok önemli yapımda yer aldı. Gelin keyifle izleyeceğiniz IMDb puanlarına göre en iyi Ashton Kutcher dizi ve filmlerine yakından bakalım.

Tam adıyla Christopher Ashton Kutcher, 7 Şubat 1978 tarihinde ABD’nin Iowa eyaletinde dünyaya geldi. 1998 yılında başlayan That ‘70s Show dizisi ile oyunculuk dünyasına adım attı. Bu uzun soluklu dizi boyunca Ashton Kutcher ismi akıllara kazındı. Uzun boylu ve yakışıklı bir oyuncu olarak sonraki dönemde pek çok romantik komedi filminde başrol olarak kendine yer buldu.

Two and a Half Men komedi dizisi ile hayranlarına hayran katan Ashton Kutcher, Netflix orijinal yapımı The Ranch dizisi ile dijital platformda da yerini aldı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra modellik ve yapımcılık da yapan Ashton Kutcher, son yıllarda kurduğu risk sermayesi şirketi ile girişimciliğe de soyundu. Gelin tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz IMDb puanlarına göre en iyi Ashton Kutcher dizi ve filmlerine yakından bakalım.

IMDb puanlarına göre en iyi Ashton Kutcher dizi ve filmleri:

Jobs

What Happens in Vegas

Personal Effects

No Strings Attached

A Lot Like Love

Vengeance

The Guardian

Two and a Half Men

The Ranch

The Butterfly Effect

That '70s Show

Steve Jobs’un hayat hikayesi: Jobs

Yıl: 2013

Tür: Biyografi, Dram

Yönetmen: Joshua Michael Stern

Oyuncular: Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, Josh Gad

IMDb: 6.0

Teknoloji dünyasını bir daha asla eskisi gibi olmayacak şekilde değiştiren efsane isim Steve Jobs’un hayatının anlatıldığı Jobs filminde Ashton Kutcher’ı Steve Jobs rolünde izliyoruz. Film, Jobs’ın öğrencilik yıllarından başlıyor. Ailesinin garajında başladığı çalışmaları ilerletip Apple şirketini kurmasının hikayesinin anlatıldığı film, eleştirilse bile başarılı bir biyografi filmi olarak kabul ediliyor.

Ne ara evlendik: What Happens in Vegas

Yıl: 2008

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Tom Vaughan

Oyuncular: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Rob Corddry

IMDb: 6.1

Çılgın partilerin adamı olan Jack ile bir iş insanı olan Joy’un yolları bir Las Vegas tatilinde kesişir. İkili çılgın bir tatil geçirip hayal meyal hatırladıkları bir birliktelik yaşadıklarını zannederken aslında evlendiklerini fark ederler. Hemen boşanamazlar, yasal olarak en az altı ay evli kalmak zorundadırlar. Bu sıra dışı ikili bakalım berbat bir ilişkiye ne kadar dayanabilecekler?

Ölen öldüğüyle kaldı: Personal Effects

Yıl: 2009

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: David Hollander

Oyuncular: Michelle Pfeiffer, Ashton Kutcher, Kathy Bates

IMDb: 6.2

Kardeşinin ölümü sonrası hayatı alt üst olan genç güreşçi Walter, destek olmak için annesinin yanına döner. Öldürülen kardeşinin katilini bulmaya çalışan genç adam bu süreçte kocası öldürülen Linda ile tanışır. Acıları benzer olduğu için birbirini çok iyi anlayan ikili zaman içinde yakınlaşır ve hayatlarını değiştirecek bir aşk başlar.

Şimdi biz neyiz: No Strings Attached

Yıl: 2011

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Ivan Reitman

Oyuncular: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline

IMDb: 6.2

Adam, lise döneminde çıkma teklifini reddeden Emma ile yıllar sonra yeniden karşılaşır. Emma bu sefer ona daha sıcak yaklaşır ve ikili birlikte olur. Ancak ikisi de ilişki yaşamak istemediği için aralarında cinselliğe dayalı bir ilişki başlar. Tabii Adam’ın içindeki aşk yeniden alevlenir. Zaman içinde Emma da kalbinin sesine kulak verir ve ilişki beklemedikleri bir noktaya evrilir.

Ördü kader ağlarını: A Lot Like Love

Yıl: 2005

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Nigel Cole

Oyuncular: Ashton Kutcher, Amanda Peet, Taryn Manning

IMDb: 6.6

Oliver mezun olur olmaz kendine bir iş bulur. Hırslı bir adamdır ve tek odaklandığı şey kariyeridir. Ancak hayatında bir kadın olmasını ister. Tam da böyle düşündüğü sırada Emily ile tanışır. İkili zıt insanlar oldukları için bir ilişkiye başlayamazlar ama kader ağlarını bir şekilde örer ve ikilimiz tam yedi yıl boyunca olur olmadık zamanlarda karşılaşmaya başlarlar. Bakalım kaderin başka ne planı var?

Amatör dedektif: Vengeance

Yıl: 2022

Tür: Komedi, Müzik, Gizem

Yönetmen: B. J. Novak

Oyuncular: B. J. Novak, Ashton Kutcher, Boyd Holbrook

IMDb: 6.8

Ben Manalowitz bir radyo programı sunucusudur. New York’ta yaşayan karakterimiz bir gün sevgilisinin öldürüldüğü haberini alır ve dünyası başına yıkılır. Fakat yas tutmayacaktır. Gözünü karartır ve sevgilisinin cinayetini çözmeye karar verir. Araştırma için yola düştüğü sırada başına geleceklerden habersizdir.

Travmalı eğitmenin öğrencileri: The Guardian

Yıl: 2006

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Andrew Davis

Oyuncular: Kevin Costner, Ashton Kutcher, Sela Ward

IMDb: 6.9

Bir kurtarma yüzücüsü olan Ben Randall işinin ustasıdır. Bir gün katıldığı bir operasyonda kendisi dışında herkes hayatını kaybeder. Bunun üzerine eğitmen olan karakterimiz yaşadığı travmayı atlatamasa bile gençlere ilham vermeye çalışır. Ancak gençler kibirli tiplerdir. Ben, hem yılların tecrübesini hem de gönlündeki travmayı bu gençlere öğretmek için elinden geleni yapar.

Bir siz eksiktiniz: Two and a Half Men

Yıl: 2003 - 2015

Tür: Komedi, Romantik

Oyuncular: Jon Cryer, Ashton Kutcher, Angus T. Jones

IMDb: 7.1

Charlie, Malibu’da yaşayan ve her akşam farklı bir kadınla birlikte olan gözde bir çapkındır. Hayatı süper giderken bir gün kapı çalar ve karısının terk ettiği erkek kardeşi yanında 10 yaşındaki oğlu ile ona taşınmaya gelir. Bütün düzeni bozulduğu için başlarda siniri bozulan Charlie zaman içinde yeni düzene alışır ve aslında ailenin hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu anlar.

Garip kasaba hayatı: The Ranch

Yıl: 2016 - 2020

Tür: Komedi, Dram, Western

Oyuncular: Ashton Kutcher, Sam Elliott, Elisha Cuthbert

IMDb: 7.5

Colt, yıllar önce Amerikan futbolcusu olmak için evi terk etmiştir. Başarısız olan Colt 15 yıl sonra kasabasına geri döner. Burada onu suratsız babası, gevşek abisi ve çılgın annesi beklemektedir. Colt’un kasabaya gelmesi ile birlikte eski defterler yeniden açılır ve çiftçilikle geçinen bu kasabada pek çok eğlenceli maceranın içine dalarız.

İhtimaller denizinin acımasız dalgaları: The Butterfly Effect

Yıl: 2004

Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gerilim

Yönetmen: Eric Bress, J. Mackye Gruber

Oyuncular: Ashton Kutcher, Amy Smart, Melora Walters

IMDb: 7.6

Daha sonra pek çok devam filmi çekilse de hiçbiri ilk filmi kadar başarılı olmayan The Butterfly Effect serisinin ilk filminde bir ihtimaller denizine dalıyoruz. Karakterimiz bir şekilde zamanda yolculuk yapıp geçmişini değiştirdikçe bugününü ve geleceğini de değiştirdiğini fark eder. Fakat bir sorun vardır. Küçük detaylar bile gelecekte hiç beklemediğiniz değişimler yaratacaktır.

Eski güzel günler: That '70s Show

Yıl: 1998 - 2006

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Oyuncular: Ashton Kutcher, Laura Prepon, Mila Kunis

IMDb: 8.1

1970’li yıllar nasıldı? Hatırlamıyorsanız hemen That '70s Show dizisine başlayın ve bu büyülü dönemde bir yolculuğa çıkın. Point Place isimli bir bölgede yaşayan karakterlerimiz dönemin en eğlenceli yanlarını izleyiciye en keyifli haliyle anlatıyor.

Amerikan sinema ve televizyon dünyasının en sıra dışı oyuncularından olan Ashton Kutcher’ın rol aldığı IMDb puanlarına göre en iyi film ve dizilerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Ashton Kutcher dizi ve filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.