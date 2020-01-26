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  • Resim Olduğuna İnanamayacağınız 10 Efsane Görsel

Resim Olduğuna İnanamayacağınız 10 Efsane Görsel

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Resim sanatı, ortaya konulan sanat eserleriyle insanları etkilemeyi her zaman başarmıştır. Bu konuda insanları etkilemeyi en çok başaran çizim türlerinden bir tanesi de aşırı gerçekçi çizimler olmuştur. Bu yazımızda da bu türün en başarılı örneklerine göz atacağız.

Görsel sanatlardan bir tanesi olan resim sanatı, hiç şüphesiz ki birçoğumuzun ilgisini çekiyordur. Ancak resim sanatıyla ortaya birçok farklı türde iş konulabiliyor ve bunların hepsi herkesi cezbetmeyi başaramayabiliyor. 

Bu sanat dalında birçok kişinin ilgisini çekmeyi, takdirini kazanmayı başaran işlerden bazıları da aşırı gerçekçi çizimler oluyor. Bu yazımızda da attığı her fırça darbesiyle, yaptığı her kalem vuruşuyla gerçekliği sonuna kadar hissettiren işlere göz atacağız. İşte gerçekçiliği sayesinde insana bir fotoğraf karesini andıran o işler.

Dylan Eakin

dylan eakin

Gottfied Helnwein

gottfried helnwein

Paul Cadden

paul cadden

Monica Lee

monica lee

Diego Koi

diego koi

Dirk Dzimirsky

dirk dzimirsky

Jason de Graaf

jason de graaf

Pedro Campos

pedro campos

Denis Peterson

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Kaynak : https://brightside.me/creativity-art/10-drawings-that-look-so-realistic-its-hard-to-believe-they-are-not-photos-795463/
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