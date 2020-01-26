Resim Olduğuna İnanamayacağınız 10 Efsane Görsel

Resim sanatı, ortaya konulan sanat eserleriyle insanları etkilemeyi her zaman başarmıştır. Bu konuda insanları etkilemeyi en çok başaran çizim türlerinden bir tanesi de aşırı gerçekçi çizimler olmuştur. Bu yazımızda da bu türün en başarılı örneklerine göz atacağız.

Görsel sanatlardan bir tanesi olan resim sanatı, hiç şüphesiz ki birçoğumuzun ilgisini çekiyordur. Ancak resim sanatıyla ortaya birçok farklı türde iş konulabiliyor ve bunların hepsi herkesi cezbetmeyi başaramayabiliyor.

Bu sanat dalında birçok kişinin ilgisini çekmeyi, takdirini kazanmayı başaran işlerden bazıları da aşırı gerçekçi çizimler oluyor. Bu yazımızda da attığı her fırça darbesiyle, yaptığı her kalem vuruşuyla gerçekliği sonuna kadar hissettiren işlere göz atacağız. İşte gerçekçiliği sayesinde insana bir fotoğraf karesini andıran o işler.

Dylan Eakin

Paul Cadden

Denis Peterson