Türk Fotoğraf Sanatçısından Beyin Yakan 19 Fotoğraf

Türk sanatçı ve fotoğraf manipülatörü Aydın Büyüktaş, “Flatland” adını verdiği fotoğraf serisi ile dünyaya yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Büyüktaş’ın ABD’nin 45 noktasında çektiği fotoğraflar, Christopher Nolan’ın ikonik filmi Inception’dan bir sahneymiş hissini veriyor.

Aydın Büyüktaş, birazdan göreceğiniz olağanüstü fotoğrafları ortaya çıkarırken, Edwin Abbott'un boyutlar arasındaki bağlantılarını ve aralarındaki geçişi geometri açısından incelediği “Flatland: A Romance of Many Dimensions” adlı kitabından ilham aldığını söylüyor.

Sanatçı, daha sonra kitaptaki kavramları görsel olarak temsil edecek bir dizi fotoğraf oluşturmaya karar verdiğini belirtiyor. Projedeki yolculuğuna 2017 yılında başlayan Büyüktaş, Inception etkisi yaratan bu görüntülere ev sahipliği yapacak mekanları bulmak için iki ay boyunca çalıştığını söylüyor.

Flatland fotoğraf serisinin yaratıcısı Aydın Büyüktaş:

Google Earth'ü kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 45 nokta belirleyen yetenekli sanatçı, Arizona, Texas, California ve New Mexico dahil pek çok yere seyahat etti. Aşağıdaki koleksiyonda yer alan görüntülerin her biri, fotoğrafların kavisli bir kolajını oluşturmak için dikkatlice bir araya getirilmiş yaklaşık 18 ila 20 drone fotoğrafının bir kombinasyonundan oluşuyor.

Büyüktaş’ın müthiş bir özveri ve sabırla hayata geçirdiği fotoğraflar, bizleri adeta Christopher Nolan imzalı Inception ve Interstellar filmlerinden bir sahneye götürüyor. Çektiği her fotoğrafta, Amerikan yaşam tarzının farklı yönlerini ortaya koymayı amaçlayan Türk sanatçı, sıradan manzaraları gerçek hayatta asla göremeyeceğiniz bir perspektiften bizlere sunuyor.

Aydın Büyüktaş’ın gerçeklik algısını yıkan 19 fotoğrafı