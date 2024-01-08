Popüler video oyunu Cyberpunk 2077 için geliştirilen bir ışıklandırma modu, özellikle bazı sahnelerde gerçekle oyun arasındaki çizginin kaybolmasını sağlıyor.

Bilgisayarlarda oyun oynamayı tercih edenlerin en büyük ayrıcalıklarından biri de modlar. Oyun meraklıları tarafından geliştirilen bu modların bazıları çok basit değişiklikler yapıyor olsa da bazıları oyunu bir sonraki seviyeye taşımayı başarıyor. Son olarak Cyberpunk 2077 için paylaşılan bir mod, oyunu neredeyse gerçek hâline getiriyor.

Dış mekan sahneleri gerçeğe dönüşüyor

DubStepZz tarafından geliştirilen mod, özellikle araç kaplamalarını oldukça gerçekçi hâle getiriyor. Aslında bu gerçekçilik de tam olarak sokağa çıktığımızda gördüğümüz gerçeklikten çok görsel sanatlardaki gerçekçiliğe benziyor. Yani oyundaki arabalar, bir filmde ya da bir reklam afişinde gördüğümüz arabaları andırıyor.

Işıklandırma paketi ne yazık ki her alanda aynı başarıya sahip değil, özellikle araç içi konsolları, insanlar gibi organik yapılar söz konusu olduğunda oyunda olduğumuzu bir kez daha fark ediyoruz. Bazı silahlar ya da kaplamalar ise bu ışıkla beraber biraz plastikleşiyor, kendilerinin plastikten kopyası gibi gözüküyor. Yine de genel olarak bakıldığında oyunun var olan yapısını ciddi şekilde değiştirdiğini ve oyuna yeni bir hava kattığını söylemek mümkün. Özellikle ışık kullanımının hikâye anlatımı açısından önemli olduğu sahnelere bir derinlik kattığını görebiliyoruz.