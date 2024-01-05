CD Projekt Red, 2023 yılında 5 milyondan fazla Cyberpunk 2077 satışı yaptıklarını açıkladı. Bunun en önemli nedeni, "Phantom Liberty" isimli genişletme paketi.

Video oyun sektöründe en uzun soluklu hikâyelerden biri olan Cyberpunk 2077 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CD Projekt Red, 2020 yılında büyük hatalarla yayımlayabildiği oyunun, şimdilerde çok farklı bir noktada olduğunu gösteren bir açıklamada bulundu.

Cyberpunk 2077'nin resmî X hesabından yapılan paylaşımda, 2023 yılında 5 milyon adetten fazla Cyberpunk 2077 kopyası satıldığı belirtildi. Oyunculara, ilgilerinden dolayı teşekkür eden CD Projekt Red ekibi, tüm satış rakamıyla ilgili bir şey söylemedi.

CD Projekt Red'in paylaşımı şöyleydi:

Dogtown'a 5 milyondan fazla ajan sızdı!



Desteğiniz için teşekkür ederiz ve görevinizde iyi şanslar dileriz.

Yoğun ilginin temel nedeni, "Phantom Liberty" genişletmesi olabilir

CD Projekt Red, geçtiğimiz yıl Cyberpunk 2077 için bir genişletme paketi yayımladı. "Phantom Liberty" olarak isimlendirilen bu genişletme paketi, oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Tabii bu arada yapılan güncellemeler de Cyberpunk 2077'deki bug'ların düzeltilmesini sağladı. Hâl böyle olunca 5 milyonu aşan satış rakamı, çok da şaşırtıcı değil.