Amatör astronomlar, Samanyolu'nu saatte 1,6 milyon kilometre hızla geçmekte olan dev bir gök cismi keşfetti.

Üç amatör astronom, NASA'nın teleskoplarından gelen görüntüleri inceleyerek uzayda yüksek hızda yolculuk eden, yıldız benzeri bir gök cismini tespit etmeyi başardı. Bu ilginç yapının saatteki hızı yaklaşık 1,6 milyon kilometre. Yani bütün Güneş Sistemi'ni geçmesi 4 günden kısa sürede gerçekleşiyor.

Bu keşfedilen yapının ne olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan daha önce bu kadar hızlı hareket eden ancak bu kadar büyük bir yapının gözlemlenmediği belirtiliyor. Cismi keşfeden isimlerden Martin Kabatnik, bu gözlemi gerçekleştirdiğinde "Nasıl olsa daha önce bildirilmiştir" diyerek bildirmemeyi düşündüğünü belirtti.

Cismin ne olduğu konusunda kesin bir fikir yok

Bu ilginç gök cisminin bir göktaşı ya da bir kuyruklu yıldız olmadığı anlaşılıyor olsa da ne olduğu konusunda kesin bir fikir yok. Uzmanlar, bu yapının yıldız olmayı başaramamış bir kahverengi cüce ya da Jüpiter gibi bir gaz devi olabileceğini ifade ediyor.

Kahverengi cüceler çok da nadir olmasa da, CWISE J1249 adı verilen bu yapının pek çok aşırı nadir özelliği bulunuyor. Bu yapı, diğer gaz devlerinden ya da kahverengi cücelerden çok daha az demir ve diğer metal elementler barındırıyor. Öte yandan Hawaii'de bulunan W.M. Keck Gözlemevi tarafından toplanan verilere göre bu yapı oldukça eski ve ilk nesil yıldızlardan biri de olabilir.