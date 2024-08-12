Perseid meteor yağmuru bu yıl zirveye ulaştı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte 11-13 Ağustos'taki görsel şölenin etkileyici görüntüleri.

İşte gökyüzü, bir kez daha nefes kesici bir gösteriye sahne oldu! Perseid meteor yağmuru, 11 Ağustos’u 12’sine bağlayan gece başladı ve en yoğun anlarını 12-13 Ağustos gecesinde yaşatacak. Meteorların görsel şöleni, sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Astronomi tutkunları için kaçırılmaması gereken bu gökyüzü olayı, gece saat 23:30 ile 4:00 arasında zirveye ulaşacak. Şehir ışıklarından uzak karanlık alanlar, gökyüzünde saatte 60-90 meteorun geçişini izlemek için en uygun noktalar olacak.

Perseid meteor yağmurunun sosyal medyadaki etkileyici görüntüleri

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti, bu yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru sırasında muhteşem manzaralar sundu. Sardes Antik Kenti'ndeki Artemis Tapınağı ve Gymnasium, Perseid meteor yağmurlarının gözlemlendiği dikkat çekici lokasyonlar arasında yer aldı.

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Seviller Yaylası, Perseid meteor yağmurunu izlemek için ideal bir nokta oldu. Şehir ışıklarından uzak bu yayla, gökyüzünde oluşan ışık oyunlarını izlemek isteyenler için mükemmel bir ortam sağladı. Kütahya Domaniç ilçesi ve Bursa Karacabey'de toplanan kalabalıklar da bu eşsiz doğa olayını büyük bir hayranlıkla gözlemledi.

Perseid meteor yağmuru, bu yıl sosyal medyada büyük bir etki yaratarak birçok etkileyici görüntüye ilham verdi ve vermeye devam ediyor. Gökyüzü meraklıları ve astrofotoğrafçılar için unutulmaz anlar sunuyor.

Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntüler: