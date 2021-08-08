Aşırı Yüksek Hızlı Kablosuz Şarj Teknolojisi Yasaklanıyor

Tüketiciler olarak cihazlarımızı şarj etme sürelerinin gelişen teknolojiyle birlikte aşağı çekilmesini istiyoruz. Üreticiler de bu konu üzerine çalışmalar gerçekleştirirken Çin'den üreticileri sınırlayacak bir haber geldi. Bilgilere göre Çin, 50W değerini geçen kablosuz şarj cihazlarını yasaklayacak.

Gelişen teknolojiyle birlikte kullandığımız cihazlar daha ileri seviyede özellikler kazanıyor. Kazanılan bu özellikler gerek iş gerek okul gerekse de gündelik hayatımızda bizlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Hızlı şarj teknolojisi de gelişen teknolojiyle elde ettiğimiz ve hayatımızda bizlere kolaylık sağlayan teknolojilerden. Kullanıcılar bu teknolojinin her zaman bir adım daha ötesini görmek isterken Çin, bu durumdan pek hoşnut değil gibi görünüyor.

Bilgilere göre yasaklarıyla ün salmış olan ülke, kablosuz şarj teknolojilerinde 50W değerinin geçilmesine izin vermeyecek. Kafa karışıklığı oluşmadan bunun sadece kablosuz şarjı ilgilendirdiğini, dolayısıyla da kablolu şarjlarda yüksek hızların sorun olmadığını belirtelim. İşte detaylar:

İyi de neden?

Çin’in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın verdiği kararın sebebi olarak güvenlik gösteriliyor. Bu teknolojilerin radyo dalgalarını engelleyebileceği ve belli başlı sektörlerde sorunlara sebep olacağı öne sürülüyor. Bu sektörlerin arasında; havacılık, gemicilik, astronomik gözlemler ve bunlar gibi yüksek değerlerdeki kablosuz şarjdan etkilenebilecek alanlar bulunuyor.

İlk başta öne sürüldüğünde Çin’in bu hamlesi sadece bir dosyadan ibaretti fakat atılan adımlara göre bunun gerçekleşip yasa haline gelmesi çok da uzun sürmeyecek. Dosyaya göre Çin, 31 Aralık 2021’den itibaren 50 W değerini geçen kablosuz şarj aletlerinden elini kolunu çekecek. Böylece 1 Ocak 2022’den itibaren Çin’de üretilen, satılan, dışarıdan alınan veya kullanılan bir kablosuz şarj aleti 50 W değerini geçemeyecek.

Çinli bir akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, Mi Mix 4 cihazında halihazırda 80 W değerinde bir kablosuz şarj cihazı kullanıyor. Bu gelişmeyle birlikte akıllı telefon üreticisi, ya bu cihazların üretimini durduracak ya da 50 W’a kadar çekmek zorunda kalacak.