Temmuz ayında küresel çapta en çok indirilen uygulamaların listesi açıklandı. Birinci sırada TikTok yer alırken listenin ilk 5'ini Facebook ve alt şirketleri tamamlamakta.

Sensortower, 2021 Temmuz ayına ait en çok indirilen uygulamalar listesini paylaştı. Liste, App Store indirmeleri, Google Play indirmeleri ve ikisinin toplamını teşkil eden üç farklı bölüme ayrılmış. Genel listeye baktığımızda, hem sevilmediği iddia edilen hem de milyonların içinden çıkamadığı bir uygulama var. Tabii ki TikTok’tan bahsediyoruz. Uygulama, Temmuz ayında toplam 63 milyon indirmeye ulaşmış durumda.

TikTok’un bu indirme sayılarının en büyük kaynağı %15’lik oranla tabii ki uygulamanın anavatanı Çin. %9’luk oranla Çin’i takip eden ülke ise Amerika Birleşik Devletleri.

İlk 5'i Facebook ve şirketleri tamamlıyor

Genel listeye baktığımızda, küresel çapta en çok indirilen ikinci uygulama ise Facebook. Geçmişte kullanıcı verilerinin gizliliğine dair ciddi suçlamalarla karşılaşan ABD merkezli teknoloji devi, geçtiğimiz ay 53 milyon indirmeye ulaşmış durumda. Facebook’u en çok indiren ülke, %27’lik bir oranla Hindistan olurken onu %7’lik oranla ABD izlemekte.

Listenin geri kalanını oluşturan uygulamalar, ikinci sırada yer alan Facebook’un alt hizmetleri olan Instagram, Messenger ve Whatsapp olarak kaydedilmiş.

Temmuz ayında en çok indirilen uygulamalar:

TikTok Facebook Instagram Messenger WhatsApp Snapchat ZOOM Telegram CapCut Google Meet

Temmuz ayında en çok indirilen iOS uygulamaları

TikTok YouTube Instagram WhatsApp Facebook Taobao Google Maps Messenger CapCut Gmail

Temmuz ayında en çok indirilen Android uygulamaları