Oxford Üniversitesinde görev yapan bir akademisyen ve doktor, başarısız evlilikleri kurtarmaya yardımcı olabilecek yeni bir ‘aşk iksirinin’ üç ila beş yıl içinde üretilebileceğini söyledi.

Masallardaki ‘Aşk iksiri’ gerçek oluyor! Oxford Üniversitesinden bir profesörün açıklamasına göre, sanki filmlerden fırlamışçasına bir konu olan ‘aşk iksirleri’ gerçek olabilir. Nasıl mı? Gelin anlatalım.

Oxford Üniversitesi'nden evrimsel antropolog Dr. Anna Machin, insan beyninde aşkı hissetmemize sebep olan dört kimyasal madde olduğunu söyledi: Dopamin, serotonin, beta endorfin ve oksitosin. Machin, beyin kimyası hakkında aşkı bulma yeteneklerinizi geliştirmek ve ilişki kötüye gittiğinde aşık kalma olasılığınızı artırmak için belirli kimyasalların bir ilaç olarak kullanılabileceğini açıkladı.

İşte o aşk iksirinin ham maddesi: Oksitosin

Machin, oksitosinin ticari şirketler arasında popüler olduğunu ve insanların flört ederken daha özgüvenli olmalarına ve âşık olmalarına yardımcı olabileceğini söyledi:

"Oksitosin, gece dışarı çıkmadan önce bir bardak enerji içeceği içmişsiniz gibi bir etki yaratıyor. Oksitosin de aynı şekilde bir ilişki potansiyeli bireyle ilk defa görüşmeden önce alındığında aşık olma ihtimalini arttırır. Benzer şekilde kötü giden ilişkilerde arayı düzeltmeye yarayabilir. Ancak bu konuyu çevreleyen çok fazla etik soru ve sorun var, bu yüzden araştırmalar muhtemelen uzun sürecek."

Machin’in dediğine göre oksitosin kullanılarak bir ‘aşk iksiri’ üretilebilir. Yani eğer etik sorunlar bir gün aşılırsa ve oksitosin temelli bir aşk iksiri gerçekten üretilirse ilişkilerinde sorun yaşayan çiftler için bilimsel bir çözüm yolu üretilmiş olacak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ilişki sorunları gerçekten de ilaç kullanarak çözülebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.