Depresyon ve Endişenin İlacı Sosyal Medyaya Ara Vermek!

Sosyal medyanın akıl sağlığına olumsuz etkisi defalarca kanıtlanırken, buna bir çözüm arayanlar için yeni bir araştırma yapıldı. Araştırma, sosyal medyaya sadece 1 hafta ara vermenin devasa etkisini ortaya koydu.

Bugüne kadar yapılan pek çok araştırma, sosyal medyanın kişilerin akıl sağlığında olumsuz etki oluşturduğunu kanıtlarken sosyal medya platformları üzerinde bunu önlemeye yönelik baskı da artıyor. Platformlar bu önlemleri almak için yetkili mercilerin hedef tahtasında yer almaya devam ederken, akıl sağlığını iyileştirmek isteyenler için yeni bir çözüm daha geldi.

Bath Üniversitesi’nden bilim insanları, sosyal medyanın belirli bir süreliğine kullanımının azaltılmasıyla depresyon ve endişe gibi olumsuz duyguların ortadan kalkabildiğini gösterdi. Araştırma, 18 - 72 yaş aralığındaki 154 bireyin araştırma öncesi depresyon, endişe ve refah durumlarının ele alınmasıyla başladı.

Sosyal medyayı tamamen bırakmadan da iyi hissetmek mümkün:

Araştırmaya katılmadan önce mevcut durumları kayıt altına alınan katılımcılar, sosyal medyada günde ortalama 8 saat geçiriyorlardı. Daha sonra katılımcılardan sosyal medya kullanımını bir haftalığına mümkün olduğunca azaltmaları istendi. Bir hafta sonucunda katılımcılar, günde ortalama 21 dakika sosyal medya kullandıklarını paylaştı.

Sosyal medya kullanımının sadece bir hafta süreliğine azaltılmasıyla birlikte katılımcılar, depresyon ve endişe seviyelerinde önemli derecede azalış yaşandığını bildirdi. Sosyal medya kullanımının sadece bir haftalığına da olsa azaltılmasının böyle sonuçlar ortaya koyması, sosyal medyanın yaşamımızda ne kadar büyük yer edindiğini yeniden gözler önüne sermiş oldu.