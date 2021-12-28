Hayvanat Bahçesindeki Bir Aslan, Yeni Doğmuş Yavrusunu Yedi

Meksika'da hayvanat bahçesinde tutsak durumda olan bir erkek aslan, yeni doğmuş yavrusunu yedi. İnsanların gözü önünde gerçekleşen olay hakkında soruşturma başlatıldı. Yavru yemek hayvanlarda sık görülen bir durum olsa da buradaki esas mesele, yetkililerin ihmalkar tavırları oldu.

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tuzoofari isimli hayvanat bahçesinde bir aslan, yeni doğmuş yavrusunu insanların gözü önünde yedi. Hayvanat bahçesi yetkililerinin ihmali nedeniyle yaşanan olay tepkilere neden oldu. Olayın yankı bulması üzerine soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklamalar, aslanlar ile ilgili çalışmalar sürdüren Invictus Vakfı’nın Başkanı Erica Ortigoza Vasquez tarafından yapıldı. Doğan yavru ile annenin bir süre babadan ayrılması gerektiğinin bilindiğini söyleyen Vasquez, ticari kaygılar güden hayvanat bahçesinin bu kuralı es geçtiğini ve üzücü olayın da bu nedenle gerçekleştiğini açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Erica Ortigoza Vasquez, ihmal nedeniyle yaşanan bu olayın peşini bırakmayacaklarını söyleyerek Meksika Federal Çevre Koruma Savcılığı'na şikayette bulunduklarını açıkladı. Yetkililerse soruşturma açıldığını duyurdular.

Aslına bakacak olursak Meksika'da yaşanan durum, hayatın olağan akışına uygun. Çünkü doğan bir yavru, babası için ilerleyen dönemlerde risk oluşturuyor. Bu da hayvanların yavrularını yemelerine neden olabiliyor. Ancak Meksika'daki olayda yetkililerin hatası çok fazla. Hayvanat bahçesi yönetimi yavruyu sergileyip daha fazla ziyaretçi çekmeye çalışmasaydı, böyle bir durum yaşanmamış olacaktı...

Baba aslanın yavrusunu yediği o anlar [18+]