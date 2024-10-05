Aslanları, vahşi hayvanlar olmalarıyla biliriz. Peki insanları kolayca paramparça ederek karınlarını doyurabilecekken neden safari araçlarına hiç saldırmıyorlar?

Afrika safari turlarını görmüşsünüzdür. Yırtıcı içgüdüleriyle tanınan aslanlar, safari aracına hiçbir zaman saldırmıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi öylece duruyor.

Tüm o belgesellerde izlediğimiz aslanlardan eser kalmamasının sebebi ne olabilir? Ufak bir safari yolculuğuna çıkarak anlatalım.

Her şeyi avcı-av dinamikleriyle ilgili.

Aslanlar, doğal ve içgüdüsel avcılar; binlerce yıldır avcı olarak evrimleştiklerinden çevrelerinde gördükleri ve etkileşime girdikleri şeyler söz konusu olduğunda içgüdülerini takip ediyorlar.

Saldırıya geçmeleri için iki temel neden olmalı: Bir hedefi ya yiyecek ya da tehdit olarak algılamaları. Bireysel olarak insan, aslanlar için iki kategoriye de girebilir ancak safari araçlarında durum değişir.

Etkileşim şekli değişmiş oluyor.

Motorlu bir araç, aslanların av olarak saldıracağı veya tehdit olarak algılayabileceği herhangi bir hayvandan çok daha büyük. Yani araca baktıklarında algıladıkları şey insanlar olmaktan çıkıp hareket eden çok büyük bir şeye dönüşüyor.

Bu durum aynı zamanda hayvanların tehdit algıladığında kendilerini daha büyük gösterecek şeyler yapmalarını (mesela kedilerin sırtını kabartması gibi) da çok iyi bir şekilde açıklıyor.

Ha bir de son olarak eklemekte fayda var, araçlarda güvenlik önlemleri de alıyor ve aslanların yaklaşan araç tarafından tehdit altında hissetmesi önlenmeye çalışılıyor.

Örneğin araçlar genelde yavaş hareket ediyor ve güvenli patikalardan ilerliyor. İşte tüm bu sebeplerden aslanlar, insanlara saldırmıyor.

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