Kamuflajlarını Bozmasına Rağmen Kaplanlar Neden Yeşil Değil de Turuncu? (Bizim Gördüğümüzden Ötesi Var!)

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Kaplanların turuncu kürkleri, onları doğada ön plana çıkartıyor ancak yeşil olsalardı daha kolay avlanmazlar mıydı? Neden bu şekilde evrimleşmişler? Aslında bizim gördüğümüzden fazlası var!

Hayvanların renklerinin ve desenlerinin pek çok farklı amacı var. Mesela avcılarına zehirli olduklarını göstermek, kamufle olmak, eşlerini ön plana çıkarmak…

Peki ya kaplanlar? Neden çoğu ortamda ön plana çıkan, hatta dikkat çekmek amacıyla kullanılan bu renge sahipler? 

Aslında biz öyle görüyoruz.

kaplan

İnsanlar olarak biz, “trikromatik” yani üç renk reseptörüne sahibiz. Şöyle açıklayalım:

Gözümüze gelen ışık, retinadaki ince tabakaya çarpıyor ve retinamız bu ışığı “rods” ve “cons” olmak üzere iki tür ışık reseptörüyle işliyor. Cons, renk algısı için kullandığımız ve üç türe sahip: mavi, yeşil, kırmızı.

Bu yüzden reseptörlerimiz “triktomatik” olarak adlandırılıyor. Üç ana rengi ve onların renkli kombinasyonlarını görebiliyoruz. Hatta aynısı bazı maymunlarda da var.

Çoğu kara memelisi, “dikromatik” yani iki renk reseptörüne sahip.

kaplan

Kediler, köpekler, geyikler, atlar… Pek çok kara memelisinin iki renk reseptörü var ve mavi ile yeşil tonlarını içeriyor. Kırmızı ve yeşil tonlarını ayırt edemiyorlar.

Bu yüzden, kaplanların avı olan geyikler, kaplanı turuncu olarak değil de yeşil olarak görüyor. Sonuç olarak aslında kaplan kamufle oluyor. Yukarıdaki görselden; sol tarafta geyiğin nasıl gördüğünü, sağ tarafta ise bizim nasıl gördüğümüzü anlayabilirsiniz.

avcı

Hatta avcıların turuncu yelekler, montlar giymesi de bu sebepten.

Hayvanlar âleminin derinliklerine inmek isterseniz:
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