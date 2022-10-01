Asrock, Etiketi Çıkarılamayan Anakartları Değiştirecek

Asrock, bazı X670E Steel Legend anakartlarının üzerindeki etiketlerle sorun yaşayanlara firmadan iyi haber geldi. Anakartların bellek slotlarında yapışkan kalması durumunda firma anakartları değiştirecek.

Bir dönemin en büyük anakart üreticilerinden olan Asrock, yeni X670E Steel Legend anakartları ile kullanıcılara yeni bir alternatif sunmuştu. Bu anakart, kullanıcılara 128 GB'a kadar RAM kullanma şansı sunuyordu. 4x32 GB RAM çubuğu takılan durumda, anakartın RAM'leri çalıştırmaya başlaması için birkaç dakika süreye ihtiyacı oluyordu. Firma da bu duruma karşı kullanıcıları uyarmak için anakartların bellek yuvalarının üstüne bir etiket koydu.

Kullanıcılar bu nedenle kartların bozuk olduğunu düşünmesin diye etiket koyan Asrock, etiket yüzünden kullanıcıların kartlarının bozulması üzerine kartları değiştirme kararı aldı. Zira etiket çıkarıldığı zaman arkasında kalan yapışkan parçaları, DIMM (RAM girişi) yuvalarının kullanılamamasına neden oldu.

8 bin liralık kartı 80 kuruşluk etiket yaktı

İlk olarak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan görsellerde, özellikle reddit'te pek çok kullanıcı bu yapışkanlara tepki gösteriyor. Zira etiketin ardından kalan yapışkan yapı, bellekler ile anakartın arasında iletişim kurulabilmesine engel oluyor. Ayrıca çirkin bir görüntü de oluşturduğunu ve toz toplayacağını da kestirmek hiç zor değil.

Öte yandan Asrock'tan gelen açıklamalara göre bu sorun, şu anda bu anakartlardan edinmeyi düşünenler için ortadan kalkmış durumda. AMD ile birlikte yavaş yüklenme sorununu çözmek için çalıştıklarını belirten Asrock, yeni BIOS ayarları sayesinde sorunun çözüldüğünü açıkladı. Haliyle bu kartlarda uyarıya gerek olmadığı için etiket de yok. Etiket sorunu yalnızca ilk piyasaya çıkan seride bulunuyor.

Aslında yapışkan kalıntılarını temizlemenin yolları olsa da, Asrock anakartları değiştirmeyi de kabul ediyor. Bunun için anakartı aldığınız yere gidip etiket sorunu yaşadığınızı belirtmeniz yeterli oluyor. Yine de bu kadar ufak bir şey için bu kadar sorun yaşanmış olması garip bir olay olarak hafızalarda iz bırakacak gibi gözüküyor.