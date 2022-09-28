İşlemci sektörünün dev ismi Intel, AMD'yle başa baş rekabet edeceği yeni işlemci serisini tanıttı. Gelin, 13. Nesil Intel Raptor Lake işlemcilere yakından bakalım.

Bilgisayar işlemcilerinde bu ay yepyeni bir sayfa açmaya başladık. Bu ay başında yeni Ryzen 7000 serisiyle birlikte AMD ağızları açık bırakmayı başarırken, bugün AMD’nin en büyük rakibi ve sektörün lideri Intel de yeni nesil işlemcilerini görücüye çıkardı.

Intel 13. nesil işlemciler tanıtıldı. Yeni seri, şimdilik 6 farklı işlemciye ev sahipliği yapıyor. Peki, yeni Intel işlemciler neler sunuyor? Performans konusunda AMD’ye karşı kafa tutabilecek mi? Gelin, bilgisayar dünyasının kavuştuğu son model işlemcilere yakından bakalım.

Intel 13. nesil işlemciler neler sunuyor? İşte özeti:

Bir önceki yılın işlemcileriyle aynı mimari, daha fazla güç tüketimi.

Bir önceki nesil AMD işlemcilere göre daha iyi performans.

Bir önceki Intel işlemcilere göre çok daha yüksek çok çekirdekli performans.

Bir önceki nesil yonga seti ile uyumluluk (Yeni anakart satın almak zorunda olmayabilirsiniz).

Daha fazla verimlilik çekirdeği.

Daha fazla çekirdek, iş parçacığı ve hız.

Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı, yurt dışı fiyatı geçtiğimiz yılın modelleriyle aynı.

Intel’in yeni 13. nesil işlemcileri özellikleri:

Model i9-13900K i9-13900KF i7-13700K i7-13700KF i5-13600K i5-13600KF Çekirdek 24 (8P/16E) 24 (8P/16E) 16 (8P/8E) 16 (8P/8E) 14 (6P/8E) 14 (6P/8E) İş parçacığı 32 32 24 24 20 20 Temel hız 3.0 GHz 3.0 GHz 3.4 GHz 3.4 GHz 3.5 GHz 3.5 GHz Turbo hız 5.8 GHz 5.8 GHz 5.4 GHz 5.4 GHz 5.1 GHz 5.1 GHz L3 önbellek 36 MB 36 MB 30 MB 30 MB 24 MB 24 MB Güç (temel) 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W Güç (maksimum) 253 W 253 W 253 W 253 W 181 W 181 W Grafik Intel UHD 770 - Intel UHD 770 - Intel UHD 770 -

*Intel’in 13. nesil işlemci ailesi, toplamda 22 farklı işlemci modeline sahip olacak. Tabloda yer almayan modeller, ileri bir tarihte tanıtılacak.

Intel’in 13. nesil işlemcilerini kabaca tanıyalım:

Intel’in yeni 13. nesil işlemcileri, AMD’nin aksine yepyeni bir mimariye değil, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 12. nesil işlemcilerle aynı mimariyi taşıyor. Elbette bu mimari, daha farklı bir şekilde kullanılacak. Yeni seri, önceki seriyle aynı sayıda P çekirdeğine (performans) sahip olacakken E çekirdeği (verimlilik) sayısındaysa artış yaşanacak.

13. nesil işlemcileri, bir önceki yılın işlemcilerine göre daha fazla çekirdeğe ve iş parçacığına sahip olacak. i5 ve i7 işlemcilerde çekirdek sayısı ve iş parçacığı sayısı 4’er adet artacak. Bu artışla birlikte işlemciler, bir önceki nesil işlemcilere göre sırasıyla 200 MHz ve 400 MHz daha fazla hız sunabilecek.

Amiral gemisi modellerin yer alacağı i9 ailesinde ise çekirdek ve iş parçacığı sayısı 8 adet artıyor. İşlemci, bir önceki yılın amiral gemisine göre 600 MHz daha fazla hız sunuyor. Her üç işlemcinin de ulaşabileceği maksimum hız, yeni çekirdeklerle birlikte şu şekilde olacak:

Intel Core i5-13600K: 5,1 GHz

Intel Core i7-13700K: 5,4 GHz

Intel Core i9-13900K: 5,8 GHz

Intel, geçtiğimiz günlerde ucundan gösterdiği 6 GHz hızı aşabilen işlemcisini bugün tanıtmadı. Bu amiral gemisi işlemcinin önümüzdeki dönemde tanıtılması bekleniyor.

Mimari değişmedi, çekirdek sayısı arttı: Tabii ki güç tüketimi de artıyor!

Intel’in yeni işlemcileri, bir önceki nesil işlemcilere göre eksi bir yana da sahip durumda. Yeni seri, bir önceki seri olan Alder Lake işlemcilere göre turbo modda daha fazla güç tüketecek. Tüm işlemcilerde standart güç tüketimi 125 olacak. Core i7 ve Core i9’u turboda kullanmak içinse 253 watt güç sağlanması gerekecek. Bu sayı, geçtiğimiz yılki i9’a göre %5, i7’ye göreyse %33 daha fazla. Core i5 ise turbo modda 181 watt (%20 daha fazla) güç tüketecek.

Ama mimarinin değişmemesi, kullanıcılar için bir iyilik daha sağlayacak:

AMD’nin yeni nesil mimariye geçmesiyle birlikte pek çok kullanıcı için bu işlemcileri destekleyen yeni bir anakart masrafı daha çıkmıştı. Fakat Intel’in 13. nesil işlemcilerinde bu durum yaşanmayacak. Zira sabit tutulan mimari sayesinde kullanıcılar, Intel 600 veya yeni piyasaya sürülecek 700 serisi yonga setine sahip anakartlarında yeni nesil işlemcileri kullanabilecekler. 700 serisi yonga setine sahip olanlar, önceki nesil Intel işlemcileri de kullanabilecek.

13. nesil işlemcilerle piyasaya sürülecek olan 700 serisi yonga seti:

Yeni işlemci serisiyle birlikte elbette anakartlarda da yeni bir yonga seti mevcut olacak. 700 serisi olacak olan bu yeni yonga seti, PCI Gen 3.0 ile birlikte sekiz ek PCIe Gen 4.0 şeridi yonga seti ve toplam 28 şerit sunacak. Bununla birlikte USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) bağlantı noktaları ve çevre cihazlara ve ağa erişimi hızlandıracak DMI Gen 4.0 da yonga setinde yer alacak.

İşin en güzel yanıysa yeni yonga seti, az önce de bahsettiğimiz üzere geçmiş işlemcilerle de uyumlu olacak.

Donanımı geçelim artık, bu işlemciler bize performans konusunda neler sunacak?

Intel’in yaptığı testler, ne yazık ki AMD’nin en son model işlemci serisiyle karşılaştırma içermedi. Fakat bir önceki nesil Intel ve AMD işlemciler ile yapılan karşılaştırmalar, oldukça iyi sonuçlar gösterdi.

Intel i9-13900K işlemcisiyle yapılan testlerde işlemci, AMD’nin Ryzen 9 5950X işlemcisine göre bazı oyunlarda yarı yarıya daha iyi performans gösterdi. Marvel’s Spider-Man Remastered ve Arcadegeddon’da performans artışı %50’nin üzerinde gözükürken World of Warcraft: Shadowlands’de bu değer sadece %6 idi. CS:GO’da %16, F1 22’de ise %27’lik performans artışı görüldü.

Önceki nesil Intel işlemcilere göre durum nasıl?

Intel Core i9-13900K, bir önceki nesil i9-12900K’ya göre bazı oyunlarda hemen hemen aynı veya çok az daha düşük, bazı oyunlardaysa daha iyi performans sundu. Özellikle AAA oyunlarda performans artışında aşırı belirgin bir yükseliş görülmezken League of Legends, Raainbow Six Siege ve CS:GO gibi rekabetçi oyunlarda önemli miktarda performans artışı görüldü.

İki işlemci arasında yapılan çok çekirdekli performans karşılaştırması ise farkı daha somut bir şekilde ortaya koydu. Yeni işlemci, aynı güçte çalışırken geçtiğimiz yılın işlemcisine %37’lik fark attı. Güç tüketimi 253 watt’a yükseldiğindeyse bu fark %41’e ulaştı.

Gelelim fiyatlara ve çıkış tarihine:

Intel’in yeni 13. nesil işlemcileri, 20 Ekim 2022’de hem ülkemizde hem de dünyada satışa sunulacak. Intel, yeni işlemcileri hakkında daha fazla bilginin ilerleyen zamanlarda paylaşılacağını açıkladı. Bu bilgiler arasında işlemcilerin fiyatları da bulunuyor.

Öte yandan yurt dışına baktığımızda Intel’in yeni işlemci fiyatlarının şu şekilde olduğunu görüyoruz: