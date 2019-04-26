Assassin Creed Unity, 1 Haftada 3 Milyon İndirildi

Ubisoft, Assassin Creed Unity'i ücretsiz hale getirerek oyuncuların dikkatini çekmeyi başarmış gibi görünüyor. Zira oyun, yalnızca geçtiğimiz hafta 3 milyon kez indirildi.

Ubisoft, Paris’ta bulunan Notre Dame katedralinde geçtiğimiz hafta yaşanan korkunç yangının ardından Notre Dame katedralinin merkezinde bulunduğu Assassin Creed Unity oyunun PC sürümünü kısa süreliğine ücretsiz olarak oyunculara sunmuş ve katedralin restorasyonu için 500 bin dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı.

Hollywood Reporter tarafından aktarılan bilgiye göre oyuncuların Ubisoft’un jestine yanıtı oldukça pozitif oldu ve Assassin Creed Unity, tamamen ücretsiz olduğu geçtiğimiz hafta toplamda 3 milyon kez indirildi. Assassin Creed Unity'nin 5 yıllık bir oyun olduğunu düşünürsek indirme sayısının hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz.