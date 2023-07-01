Ubisoft’a büyük getiri sağlayan Assassin’s Creed serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Assassin's Creed 4: Black Flag, yeni bir söylentiyle tekrar gündeme geldi. İddiaya göre oyunun remake’i geliyor!

Assassin's Creed serisinin dördüncü ana oyunu olan Black Flag, korsanlık temasıyla hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan büyük beğeni toplamıştı. Oyunun günümüzde bile göz alan grafikleri, hikayesi, karakterleri ve deniz savaşları, serinin en iyileri arasında gösterilmesine yeter.

Black Flag'in başarısı, Ubisoft'un bu efsane korsan oyununu yeniden karşımıza çıkaracağına dair ikna etmiş gibi görünüyor. Ortaya atılan iddialara göre Black Flag, bir remake olarak önümüzdeki yıllarda tekrardan karşımıza çıkacak.

Ubisoft sözcüsü, konu hakkında yorum yapmayı reddetti

Ubisoft’un planları hakkında bilgi sahibi olan ve tartışmaya yetkili olmadıkları için isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki kaynağa göre, oyunun remake sürümü henüz çok erken aşamalarında ve en az birkaç yıl daha göremeyeceğiz. Assassin's Creed serisinin Odyssey ile birlikte gelişen okyanus teknolojisinin geliştirilmesine öncülük eden stüdyolardan biri olan Ubisoft Singapur'daki bir ekip, Karayipler’de geçen Black Flag’in modernize edilmesine yardımcı olmak için projede söz sahibi olacak.

Ubisoft'tan bir sözcü de bu konu sorulduğunda yorum yapmayı reddetti. Bu aşamada Black Flag remake’inin Odyssey ve Valhalla gibi son büyük bütçeli Assassin's Creed sürümlerinin daha geniş açık dünya RPG kalıbına uyacak şekilde geliştirilip geliştirilmeyeceği belli değil.

Bu iddia doğruysa, Assassin's Creed 4: Black Flag'in remake versiyonu, yeni nesil konsol ve PC oyuncuları için harika bir haber. Oyunun grafikleri, mekanikleri ve içeriği, günümüz teknolojisiyle çok daha harika gözükebilir. Ayrıca, oyunun hikayesine yeni eklemeler veya değişiklikler de yapılabilir. Bakalım, yeni bir haber çıktığı zaman biz sizinle buradan paylaşacağız. Şimdilik beklemedeyiz.