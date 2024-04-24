Ubisoft'un geçtiğimiz yıllarda duyurduğu Assassin's Creed Hexe'den oynanış, karakterler ve çıkış tarihi gibi konularda ilk bilgiler geldi. Yapım, söylendiği gibi serinin diğer oyunlarından oldukça farklı olacak.

Ubisoft, “Hexe” kod adlı yeni Assassin’s Creed oyununu ilk olarak 2022 yılında duyurmuştu. Ancak bugüne kadar hakkında pek detay bulunmuyordu. Sadece cadılık temalı olacağı ve 16 yüzyılda Orta Avrupa’da geçeceği biliniyordu. Ayrıca diğer oyunlardan farklı olacağı da belirtilmişti.

Nihayet oyun hakkında yeni bilgiler geldi. Insider Gaming, Ubisoft Montreal’in geliştirdiği yapım hakkında ilk detayları paylaştı. İddialar, oyunda serinin kökenine döneceğimizi ortaya koydu.

2026’da gelecek, açık dünya unsurlarına sahip doğrusal bir deneyim sunacak

Dün gece paylaşılan rapora göre Assassin’s Creed Hexe, şu anda erken aşamalarında. Ubisoft, yapımı 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Oynanış ve hikâye tarafında da değişiklikler göreceğiz. Örneğin son oyunlardan alışık olduğumuz tam açık dünya yapısı Hexe’de yer almayacak. Bunun yerine bazı açık dünya unsurlarına sahip doğrusal bir deneyimle gelecek. Yani ilk Assassin’s Creed oyunlarını andıracak.

Elsa isimli doğaüstü yeteneklere sahip bir karakteri kontrol edeceğiz

Ayrıca ana karakter ve nelerle karşılaşacağımız konusunda da bilgiler var. Oyunda “Elsa” isimli bazı doğaüstü yeteneklere sahip bir karakteri kontrol edeceğiz. Oyunda tek bir oynanabilir ana karakter yer alacak.

Elsa’nın nasıl yeteneklere sahip olacağı tam bilinmiyor ancak Insider Gaming’e sağlanan görüntülerde büyü yaparak hayvanları kontrol edebileceği görülmüş. Oyuncular, bu hayvanı kontrol ederek Elsa’nın peşindeki askerlerin dikkatini dağıtabilecek. Paylaşılmayan oynanış görüntüleri, karanlık ve kasvetli bir Avrupa’da geçeceğini de göstermiş.

Son olarak oyunda Assassin’s Creed Syndicate’ın Jack the Ripper DLC’sinde yer alan “korku sistemi”ni de göreceğimiz söyleniyor. Bilmeyenler için bu sistem, oyuncuların düşmanlarını korkutmasını sağlıyordu. Bu şekilde düşmanları alt etmek için gizli yaklaşma veya direkt olarak öldürme dışında bir alternatif de sunulacak. Bir cadı rolüne bürüneceğimizi düşündüğümüzde bu özelliğin mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Assassin’s Creed Hexe hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Gelen detaylardan gerçekten farklı bir oyunla karşılaşacağımızı görebiliyoruz.