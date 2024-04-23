Ubisoft'un, sevilen seri Watch Dogs'u şimdilik rafa kaldırmış olabileceği öne sürüldü. İddiada, bunun nedeninin Legion oyununun başarısızlığı olduğu ifade edildi.

İlk oyunu 2014’te çıkan Ubisoft imzalı açık dünya türündeki seri Watch Dogs, yıllar içinde dünya çapında sevilen oyun serilerinden biri olmayı başarmıştı. Toplamda 3 oyundan oluşan serinin son üyesi, 2020’de piyasaya sürülen Watch Dogs Legion olmuştu.

Legion’ın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hâlen yeni bir oyun gelmediğini görmüştük. Hayranlar, meraklı bir şekilde serinin nasıl bir geleceğe sahip olacağını merak ediyordu. Bugün ortaya atılan bir iddia, pek de bir geleceği olmayabileceğini gösterdi.

Ubisoft, Watch Dogs serisini şimdilik iptal etmiş olabilir

Sızıntılarıyla tanınan j0athan isimli kullanıcı, X üzerinden yaptığı paylaşımda Watch Dogs serisinin rafa kaldırıldığını iddia etti. Bunun nedeninin ise 2020’de piyasaya sürülen ve seriyi modern zamandan yakın geleceğe taşıyan Watch Dogs: Legion’ın başarısızlığı olduğu öne sürüldü. Hatta Legion’ın hayal kırıklığı yaratmasının bir Battle Royale de dahil birçok projenin iptal edilmesine bile neden olduğu belirtildi.

Watch Dogs: Legion, ilk çıkışında yüksek miktarlarda satmış olsa da oyunculardan ve eleştirmenlerden pek olumlu yorumlar almamıştı. Oyunun Metacritic’teki eleştirmen puanı 76’yken oyuncu puanı ise 6,2’de kaldı. Steam’de ise 10 üzerinden 6 puanla karışık yorumlar aldı.

Tabii ki kesin olarak iptal edildi diyemeyiz. Bu tamamen bir kişinin iddiası. Şimdilik pek güvenmemek daha doğru olacaktır. Watch Dogs serisinin hep iyi sattığını da belirtelim. İlk iki oyun da 10 milyon satışı geçmişti.

Watch Dogs’un bir filminin yolda olduğunu da belirtelim. Henüz çıkış tarihi belli olmayan bu film birkaç ay önce duyurulmuştu. Filmin çıkışı, oyunun popülaritesini tekrar artırabilir. Bunun sonucunda da belki yeni bir oyun daha görürüz. Ancak bunların hepsi tahmin. Ubisoft tarafından serinin geleceğiyle ilgili herhangi bir açıklama şimdilik yok. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.