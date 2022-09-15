Assassin's Creed Odyssey, Bugün Xbox Game Pass'e Geliyor!

Assassin's Creed serisinin RPG elementlere geçiş yaptığı üyesi Odyssey, bugünden itibaren Xbox Game Pass'ten oynanabilir olacak. Game Pass, bu ay iki önemli ve büyük oyuna daha ev sahipliği yapacak.

Günümüzde yüzlerce oyuna ayda sadece cüzi bir miktar ödeyerek ulaşmamızı sağlayan Microsoft’un Xbox Game Pass hizmeti, oyuncuları sevindiren yeni bir haberle daha geldi. Assassin’s Creed serisinin yeni boyutlara açıldığı üyesi Assassin’s Creed Odyssey, bugün itibarıyla Xbox Game Pass’den ücretsiz olarak oynanabilir olacak.

PC dahil tüm Xbox Game Pass abonelerinin oynayabileceği yeni oyun Assassin’s Creed Odyssey, Peloponez Savaşı’nın yaşandığı zaman aralığında Antik Yunanistan’da geçiyor. Layla Hassan’ın hikâyesini öğrendiğimiz oyun, pek çok Assassin’s Creed hayranı tarafından serinin en başarılı yapımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Xbox Game Pass’in Assassin’s Creed Odyssey duyurusu:

Xbox Game Pass’e iki oyun daha geliyor:

Xbox Game Pass, bugün bünyesine katacağı Assassin’s Creed Odyssey’in yanı sıra pek çok oyuncunun oynamak istediği FPS oyunu Deathloop’u da kütüphanesine ekleyecek. Yeni nesil FPS oyunu olarak tanıtılan ve 540 TL’den satılan Deathloop, 20 Eylül’de Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Bunların yanı sıra çıktığı ilk gün oyun dünyasında kontrolü ele geçiren fakat sonrasında popülerliğini yitiren Valheim da Xbox Game Pass’e eklenecek. Oyunun geliştiricisi Iron Gate, Valheim’ın 29 Eylül'de PC için Xbox Game Pass'e ekleneceğini açıkladı.