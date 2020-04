Ubisoft, gizemli açıklamalar ve heyecanlı bir Twitch yayınının ardından Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu olacak Assassin’s Creed: Valhalla'yı resmi olarak duyurdu. Viking döneminde geçecek olan oyun, orijinal serinin birkaç yüzyıl öncesini ele alacak.

Assassin's Creed’in geliştirici şirketi Ubisoft, Twitch üzerinden yaptığı yayınla yeni Assassin's Creed oyunun temasını oyunun hayranları ile paylaşmıştı. Ubisoft’un Twitch yayınında, Marvel ve DC ile iş birliklerinden tanıdığımız ünlü sanatçı BossLogic, yeni Assassin's Creed oyununu gösteren bir çizim yapmıştı.

Boss Logic tarafından yapılan çizim, Assassin's Creed serisinin yeni oyununun iddia edildiği gibi Viking Çağı’nda geçtiğini göstermişti. Ubisoft, dünkü canlı yayın etkinliğinin ardından bugün de Assassin's Creed serisinin yeni oyununu resmi olarak duyurdu.

Assassin's Creed: Valhalla ile Viking dönemine gideceğiz

Ubisoft’tan yapılan açıklamada serinin yeni oyununun isminin Assassin's Creed: Valhalla olduğunu belirtildi. Oyun daha önce ortaya çıkan bilgilerin gösterdiği gibi Viking Çağı’nda geçiyor. Dokuzuncu ve on birinci yüzyıllar arasında yaşanan Viking Çağı, orijinal Assassin's Creed döneminden 100 ile 400 yıl öncesini kapsıyor.

Oyunun Viking Çağı’nda geçiyor olması, oyun sırasında Saklı Olanlar ve Kadimlerin Düzeni’nin nasıl Suikastçı Kardeşliği ve Tapınak Şövalyeleri Düzeni haline geldiğinin hikayesini göreceğimiz anlamına geliyor.

Assassin's Creed Valhalla’daki ortamı göstermek için BossLogic tarafından yapılan resimde bir Viking savaşçısı, iki farklı sahneyi birbirinden ayırıyor. Viking savaşçısının sol tarafında uzun tekneleriyle denize açılmış Vikingler görülüyor. Sağdaki sahnede ise Viking savaşçılarının İngiliz askerlerine saldırdığını görüyoruz.

BossLogic’in yaptığı resimdeki iki sahnenin ortasında bulunan Viking savaşçısının elinde bir balta bulunuyor. Baltanın üzerine ise Suikastçılar Kardeşliği’nin sembolü kazınmış. Aynı zamanda Viking savaşçısının sağ omzunun üzerinde uçan bir kuzgun görünüyor. Kuzgun, oyunda daha önce yer alan Senu ve Ikaros kartallarının sırasıyla Origins ve Odyssey’de yaptıkları keşif rolünü üstlenecek gibi görünüyor. İskandinav mitolojisinde kuzgunlar, Odin’in gözleri olarak anlatılır, bu yüzden kuş bakışı bir görüş elde etmek için Valhalla’da kuzgun kullanılması temaya oldukça uygun görünüyor.

Oyunun fragmanı bugün yayınlanacak

Assassin's Creed: Valhalla, 2018’de yayınlanan Assassin's Creed Odyssey’den sonra serinin yayınlanan ilk oyunu olacak. Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey’i yayınladıktan sonra yıllık oyun yayınlama programını bozarak Odyssey için iki büyük paket yayınlamıştı. Legacy of the First Blade ve The Fate of Atlantis olarak isimlendirilen paketler üçer bölümden oluşuyordu. Toplamda yeni 6 bölüm kazanan Assassin's Creed: Odyssey oldukça uzun bir oyun haline gelmişti.

Assassin's Creed serisinin beklenen yeni oyunu Assassin's Creed: Valhalla’nın resmi fragmanının bugünün ilerleyen saatlerinde yayınlanması bekleniyor. Viking teması kesinleşen oyun serinin hayranları tarafından dört gözle bekleniyor.