Assassin's Creed: Valhalla Görseli Twitch Canlı Yayınında

Assassin's Creed'in resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, Twitch üzerinden bir yayın başlatıldığı ve bu yayın sırasında Assassin's Creed serisinin yeni oyunu ile ilgili detayların çizildiği bir sanat eserinin oluşturulacağı ifade edildi.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Ubisoft, uzunca bir süredir sektörün içerisinde ve çok önemli projelere imza attı. Ubisoft'un bugüne kadarki en popüler projelerden bir tanesi de hiç şüphesiz Assassin's Creed serisiydi. İlk kez 2007 yılında tanışma imkanı yakaladığımız oyun serisi, milyonlarca oyunseveri kendisine hayran bırakmayı başardı. Oyuncular en son, 2018 yılında piyasaya sürülen Assassin's Creed: Odyssey'de keyifli bir maceraya çıkmışlardı.

Assassin's Creed serisi bir süredir oyunseverlerin gündemini meşgul ediyor. Hatta çok kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, yaklaşmakta olan ve kısa bir süre sonra duyurulmasını beklediğimiz yeni Assassin's Creed oyununun isminin gün yüzüne çıkmış olabileceğinden bahsettik. Eğer söz konusu iddialar gerçek olursa yaklaşmakta olan yeni Assassin's Creed oyununun ismi "Valhalla" olacak.

Şimdi sizlere, Assassin's Creed serisi ile ilgili yeni bir gelişmeden bahsedeceğiz. An itibarıyla dünyanın en popüler çevrimiçi oyun yayın platformlarından bir tanesi olan Twitch'te bir canlı yayın başlamış durumda. Assassin's Creed'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre söz konusu Twitch yayınında BossLogic olarak bilinen grafik tasarımcısı, Assassin's Creed serisindeki bir sonraki oyunla ilgili bir sanat eseri oluşturuyor.

Yeni Assassin's Creed oyunu için açılan Twitch yayınından bir kare

Yukarıda görmekte olduğunuz görüntünün nasıl sonlanacağını şu an için tahmin etme lüksümüz bulunmuyor. Ancak yukarıdaki görüntünün nihai versiyonu, Assassin's Creed serisinin yeni oyunuyla ilgili bazı detayları içerecek. Eğer sizler de halen devam etmekte olan bu Twitch yayınına katılmak isterseniz, buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.