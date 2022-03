Asteroitleri Saatler İçinde Yok Eden Bir Sistem Tasarlandı

Gezegenimizin asteroitlerden koruyabilecek yeni bir sistem tasarlandı. Yeni sistem ile sadece günler, hatta boyutuna göre saatler içerisinde asteroitlerin yok edilebileceği iddia edildi.

Asteroitler, tıpkı bundan 65 milyon yıl önce dinozorlara olduğu gibi, bütün yaşamı dünya üzerinden silme ve hatta gezegeni yok etme potansiyeli bulunduruyor. Ancak neyse ki teknoloji ve bilim, dinozorların milyonlarca yıl önce yeryüzünden silinmesinden bu yana çok gelişti.

Şu an Dünya için potansiyel olarak tehlike arz eden asteroitleri tespit etmek adına gökyüzünü tarayan teknolojilere sahibiz. Tabii iş sadece asteroitlerin tespit edilmesiyle bilmiyor: Don’t Look Up filmini izleyenlerinizin de hatırlayacağı üzere, eğer gezegenimizle çarpışma rotasında olan bir asteroit tespit edecek olsaydık, büyük ihtimalle bu asteroide karşılık vermek için yeterince zamanımız olmazdı. İşte bu sebeple NASA da, Dünya’yı yok edebilecek bir asteroidi günler veya haftalar öncesinde yok edebilecek bir savunma sistemi için araştırmalar yürütüyor.

Şu an var olan asteroit yok etme sistemleri 'yetersiz' kalıyor

NASA’nın Dünya’ya Yakın Nesne Gözlemleri (NEOO) Programı, şimdiye kadar 28 bin adet gök cismi tespit etmiş bulunuyor; ancak sadece bu nesnelerin tespitinin yapılması tek başına yeterli olmuyor. Eğer gezegenimize doğru gelen devasa bir asteroit tespit edeceksek, bundan kurtulmamız için kendimizi savunacak sistemlere ihtiyacımız var. NASA’nın DART görevi de şu an tam olarak bunun üzerine çalışıyor. DART göreviyle Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmayan Didymos B isimli asteroidin, test amacıyla yönünü değiştirmeyi hedefliyor.

Ancak şöyle bir sorun var ki bu yöntemin işe yaramasını için asteroidin varlığından aylar, hatta yıllar önce haberimizin olması gerekiyor. Asteroitleri keşfetmemizin genellikle devasa kayalar ancak gezegenimize yaklaştıktan sonra gerçekleştiğini düşündüğümüzde ise bu, DART sisteminin bir noktada yetersiz kaldığı anlamına geliyor.

İşte 'Pi' ismindeki yeni İnsanlık İçin Terminal Savunma yöntemi de bu zaman sıkıntısını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Kalifornia Santa Barbara Üniversitesi’nde mühendis olan Philip Lubin tarafından tasarlanana proje, DART’ın aksine asteroidin yönünü değiştirmektense onu ‘yok etmeyi’ hedefliyor.

Pi sistemi ile asteroitlerin çok daha kısa bir sürede yok edilmesi hedefleniyor

Pi, asteroide bir dizi küçük çubuk ateşlenmesi ve asteroidin Dünya atmosferinde zararsız bir şekilde yanacak olan çok daha küçük parçalara ayrılması prensibine dayanıyor. Asteroidin boyutuna bağlı olarak, bu delici çubukların, her biri 100 kg (220 lb) kütleye sahip 10 x 10 diziler halinde veya her biri 40 kg (88 lb) olan 50 x 50 diziler halinde gönderilebileceği, bir asteroide birkaç füze dalgası fırlatılabileceği ve sistemin nükleer silahlarla güçlendirilebileceği belirtiliyor. Öte yandan Lubin, hedefe hızlı bir şekilde ulaşması için Pi’nin Ay’a konuşlandırılabileceğini kaydediyor.

Lubin'in hesaplamalarına göre, 50 metrelik bir asteroidin, Dünya çarpmasından sadece beş saat önce durdurulabileceği; 100 metrelik bir asteroidin yok edilmesinin ise 1 gün içerisinde yok edilebileceği ifade ediliyor. Hatta 2029 yılında Dünya’nın yanından geçmesi beklenen ve komplo teorisyenlerinin dünyanın sonunu getireceğini iddia ettiği 370 metrelik Apophis asteroidinin yok edilmesinin bile 10 gün alacağı iddia ediliyor.

Tabii bunlarla birlikte Pi sisteminin henüz sadece bir konseptten ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak NASA’nın projeye olan ilgisinin artmasıyla Pi, ileride gezegenimizin savunması adına büyük bir öneme sahip olabilir.