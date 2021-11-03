Dev Bir Göktaşı, Dünya'yı Sıyırdıktan Sonra Fark Edildi

Geçtiğimiz günlerde Dünya'nın çok yakınından bir göktaşının geçtiği ortaya çıktı. Üstelik bu göktaşı, Dünya'ya yaklaşırken tespit edilememişti. Neyse ki Asteroit 2021 UA1 isimli göktaşının Dünya'ya zarar verme olasılığı bulunmuyordu.

Geçtiğimiz günlerde tüm dünya için çok önemli olan bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Öyle ki buzdolabı büyüklüğünde bir göktaşı, Dünya'nın çok yakınından geçti. Ancak bu durum, başta NASA olmak üzere uzay çalışmaları yapan hiçbir kurum tarafından fark edilemedi. Bunun nedeni, göktaşının beklenen güzergahı tersten takip ediyor oluşuydu.

Uzmanlar, çok sonradan fark edilen göktaşına "Asteroit 2021 UA1" ismini verdiler. Yapılan çalışmalarda, asteroidin Dünya'ya 3.000 kilometre mesafeden geçtiği tespit edildi. Bu mesafe, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile orta yükseklikteki iletişim uydularının arasındaydı. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu göktaşının bugüne kadarki en yakın üçüncü geçişi yaptığı anlaşıldı.

Asteroit 2021 UA1 Dünya'ya çarpsa ne olurdu?

Geliş ekseni nedeniyle uzmanların gözünden kaçan asteroit, dünya genelinde gündem oldu. Herkes, Asteroit 2021 UA1'in Dünya'ya çarpması durumunda ne olacağı merak etti. Bununla ilgili de konuşan sektör uzmanları, yüreklere su serpen değerlendirmelerde bulundular. Yapılan açıklamalara göre söz konusu göktaşının Dünya'ya çarpması durumunda bir şey olmayacağını, çünkü bu göktaşının atmosferde yanarak oldukça küçük bir bölümünün yeryüzüne ulaşmayı başarabileceğini açıkladılar.

Yaşanan olay herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan atlatılmış olsa da NASA, bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. NEO Surveyor isimli uzay aracı üzerinde çalışan mühendisler, bu uzay aracını Dünya ile Güneş arasında bir yere yerleştirmek istiyorlar. 2026'da fırlatılması planlanan uzay aracı, sahip olduğu özellikler ile Güneş'ten Dünya'ya doğru gelen göktaşlarını tespit edebilecek.