Aston Martin, James Bond filmi Goldfinger şerefine hazırladığı DB12 Goldfinger Edition'ı tanıttı. Sadece 60 adet üretilecek otomobil, James Bond'a göndermeler yapıyor.

İngiliz otomobil devi Aston Martin, Paris Otomobil Fuarı etkinlikleri kapsamında özel bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, ikonik modeli DB12'nin "Goldfinger Edition" sürümünü tanıttı. Bu otomobil, 1964 yılında yayımlanan James Bond filmi Goldfinger'da kullanılan Aston Martin DB5 şerefine tasarlandı.

Aston Martin DB12 Goldfinger Edition, orijinal DB12'nin görsel olarak modifiye edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıktı. Orijinal DB12'nin 671 beygir gücü üreten 4.0 litrelik V8 motoru, olduğu gibi korundu. Ayrıca 8 ileri vitesli otomatik şanzımana da dokunulmadı. Ancak otomobilin tasarım detayları, James Bond'a selam gönderiyor.

Karşınızda Aston Martin DB12 Goldfinger Edition

Sadece 60 adet üretilecek Aston Martin DB12 Goldfinger Edition, filmde kullanılan DB5 ile aynı renge boyandı. Çamurluklarında özel bir Q logosu bulunan otomobil, bu logo ile James Bond'un "Q Branch"ına gönderme yapıyor.

Aston Martin DB12 Goldfinger Edition, iç kısımda da dikkat çekici işler yaptı. Mesela bu otomobilin orta konsolundaki butonlar, filmdeki otomobile benzeyecek şekilde değiştirildi. Ayrıca bu alanda 18 ayar altın kaplama kullanıldı. Tüm bunlara ek olarak, filmde de yer alan kupa 8 sekiz detayı, Aston Martin DB12 Goldfinger Edition'da sürücünün güneşliğine işlendi.

Aston Martin, özel sürüm DB12 için fiyat açıklaması yapmadı. Ancak bu otomobili satın alan şanslı tüketiciler, birkaç özel eşyanın sahibi olacaklar. Bu eşyalar arasında özel bir anahtar kutusu ve örtü de bulunuyor.

Aston Martin DB12 Goldfinger Edition için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: