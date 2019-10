Dünyanın en uzun film serilerinden bir tanesinin baş karakteri olan James Bond’un sürekli olarak tercih ettiği Aston Martin, bir kez daha 007 ile iş birliğine gitti. Tasarımı, son Bond yani Daniel Craig tarafından yapılan ve sadece 7 tane bulunan aracın fiyatı da 700.007 dolar.

Neiman Marcus, yeni bir Christmas Book ve Aston Martin DBS Superleggera ile geri döndü. Aracın 700.007 dolarlık bir fiyatı bulunuyor. Muhtemelen bu sayı, aracı kimin tasarladığıyla ilgili ufak bir bilgi veriyordur.

Araç, 007 kodlu ajan James Bond yani Daniel Craig tarafından tasarlandı ve sadece 7 tane örneği bulunuyor. Mavi dış renge sahip olan aracın içerisinde mavi deri ve ön panelinde ekoseli bir tasarım yer alıyor.

İşte 700.007 dolarlık Aston Martin DBS Superleggera:

Aracın mekanik kısmında ise herhangi bir değişiklik yer almıyor. Araçta tıpkı DBS Superleggera’da olduğu gibi 5,2 litre çift turbo şarjlı V-12 bulunuyor. 715 beygir gücünde olan aracın torku ise 900 Nm.

700.007 dolarlık etiket fiyatını ödeyen alıcılar, bu özel tasarım aracın yanında Omega Seamaster Diver 300M saatin ve 2020 yılında gösterime girecek olan yeni James Bond filmi 'No Time to Die'ın dünya ön gösterimi biletinin sahibi olacaklar. DBS, filmde gözüken 4 Aston Martin’den de bir tanesi olacak.

Neiman Marcus, ayrıca gelirin %12’lik kısmını The Opportunity Network eğitim programına bağışlayacak. Aston Martin’in Bond’dan esinlenilmiş DBS aracı da bulunuyor. Mayın ayında ortaya çıkan ve 50 adet ile sınırlı olan aracın tasarımında 1969 yılında çıkan 'On Her Majesty’s Secret Service' filmindeki orijinal DBS’den ilham alındı.