Aston Martin, Formula 1'in yeni sezonunda güvenlik aracı ve tıbbi yardım aracı olarak göreceğimiz özelleştirilmiş Vantage ve DBX modellerini duyurdu. Bu duyuru ile birlikte güvenlik araçlarında 25 yıldır devam eden Mercedes geleneği sona ermiş oluyor.

Alman otomotiv devi Mercedes, 1996 yılından bu yana dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Formula 1’in tek resmi güvenlik aracı sağlayıcısıydı. Ancak bu durum, Formula 1’in yeni sezonu ile birlikte değişecek.

İngiliz lüks otomobil markası Aston Martin, Vantage adlı otomobilinin gelecek yıl itibarıyla Formula 1 güvenlik aracı olarak Mercedes AMG GT R’ye katılacağını duyurdu. F1 güvenlik araçları piste çıktıklarında vızır vızır ilerleyen Formula 1 otomobillerinin önünde yer alacaklarından “hızlı” olmaları son derece önemlidir ki Aston Martin Vantage, bu ihtiyacı fazlasıyla karşılıyor.

Formula 1'de Aston Martin DBX, Mercedes'in AMG Station Wagon modellerinin yerini alıyor

24 beygirlik ek güç ile birlikte toplamda 528 beygir güç sunan bir motora sahip olan Aston Martin Vantage, 0-96 km/s hızlanmasını yalnızca 3,5 saniyede gerçekleştirebiliyor. Araçtaki birtakım özel modifikasyonlar, F1 güvenlik aracı olarak kullanılacak modelin daha ağır olmasına rağmen daha yüksek hızlara ulaşabilmesini sağlıyor.

Dahası Vantage, F1 pistlerinde güvenlikten sorumlu tek İngiliz olmayacak ve Aston Martin DBX crossover modeli de Formula 1’in yeni sezondaki tıbbi araç ihtiyacını karşılayacak. Yerini alacağı Mercedes AMG station wagon modellerinden çok daha heybetli bir gövdeye sahip olan DBX, 542 beygirlik gücü ile pistte kesinlikle sırıtmayacak.

Petrol yeşili benzeri bir renge sahip olacak Aston Martin’in yeni Formula 1 güvenlik aracı da geçtiğimiz yıllarda kullanılan F1 güvenlik araçları gibi Bernd Maylander kontrolünde olacak. Mercedes AMG modellerine kıyasla görece daha sportif bir görünüme sahip olan Aston Martin modelleri, kriz durumlarında pistlerde daha hoş bir görüntü oluşturabilir.

Aston Martin'in yeni Formula 1 güvenlik araçları Vantage ve DBX'in fotoğrafları