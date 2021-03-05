Formula 1: Drive to Survive 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Yeni Formula 1 sezonun başlamasına az bir süre kalmışken Netflix, son 2 yıldır kütüphanesinde yer verdiği Formula 1: Drive to Survive belgeselinin 3. sezon resmi fragmanını yayınladı.

Formula 1 hayranlarının bileceği üzere yeni F1 sezonu, 28 Mart'ta gerçekleşecek Bahreyn GP'si ile başlıyor. Yeni sezonun başlamasına az bir süre kalmışken Netflix de F1 beklentilerini alevlendirmek için 2020 sezonun anlatıldığı Formula 1: Drive to Survive'ın 3. sezon fragmanını yayınladı.

2020 sezonuna dair en çok merak edilen şeylerin arasında Türkiye GP'sinde yaşananlar ve Grosjean'ın alevler içindeki aracından yürüyerek çıkması bulunuyordu. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla Grosjean'ın kazası ana konulardan biri olmuş ancak Türkiye GP'sine dair herhangi bir sahne malesef göremedik.

Her bölümde bir takıma yer verilmesi bekleniyor

Geçtiğimiz sezonlardan hatırlayacağınız üzere her bölümde bir takıma yoğunlaşılmış, o takımın bir sezon boyunca yaşadığı tüm olaylar seyirciye aktarılmıştı. Fragmanda verilen görüntülere göre yeni sezonda da bu durum aynı şekilde devam edecekmiş gibi gözüküyor.

Fragmanda en dikkat çeken olaylardan birisi, Haas takımının pilotu Romain Grosjean'ın Bahreyn GP'sinde yaşadığı trajik kaza olmuş. Alevlerin içinde kalan Grosjean, verdiği röportajda tüyler ürpertici bazı detaylar paylaşmış; "Neredeyse öldüğünüzü kabul etmiş gibi oluyorsunuz, ama ben hayır dedim. Bu benim sonum olamazdı. Ben, alevlerin içinden yürüyerek çıkan adamım."